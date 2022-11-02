Эрдоган сообщил об изменении позиции Шольца в сторону диалога с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно в среду, 2 ноября.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — приводит слова Эрдогана газета Sabah.

Ранее, 28 октября, Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком договорились продолжить «давить» на Россию, уточняет «Газета.Ru». Тогда в ходе беседы Шольц и Сунак также договорились продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку на фоне продолжения российской специальной операции по защите Донбасса.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в тот же день заявил, что стремление прекратить все связи с РФ является историческим беспамятством. Кречмер подчеркнул, что перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам уничтожать нельзя. Кроме того, он отметил наличие острой необходимости в мирных инициативах относительно ситуации на Украине.

31 октября научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов рассказал «Известиям», что недовольство немцев работой канцлера Шольца связано в том числе с энергетическим кризисом и внешней политикой в отношении России. По данным соцопроса компании Insa, более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.