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Премьер Саксонии счел разрыв отношений с РФ историческим беспамятством

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Kumm
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Стремление прекратить все связи с РФ является историческим беспамятством. Об этом 1 ноября заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

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«Это ответ на заявления, наподобие «никогда больше и ни в коем случае что-либо с Россией»: я считаю это историческим беспамятством и с геополитической точки зрения неверным», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром экономики страны Робертом Хабеком.

Кречмер подчеркнул, что перспективы возобновления сотрудничества по энергопоставкам уничтожать нельзя. Кроме того, он отметил наличие острой необходимости в мирных инициативах относительно ситуации на Украине.

28 октября канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком договорились продолжить «давить» на Россию, напоминает «Газета.Ru».

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 6 октября отметил, что Москва допускает полный отказ Берлина от газа РФ в течение ближайших двух лет. Это, по его словам, приведет к экономическому кризису в Германии.

Страны Европы стали отказываться от энергоносителей из РФ в рамках антироссийских санкций на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Попытки заменить российское топливо привели к резкому росту цен на газ, удорожанию электроэнергии, производств и продуктов в странах Европы.

Президент России Владимир Путин еще в апреле отмечал, что отказ ряда стран Запада от партнерства с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам: везде поднимаются цены, инфляция зашкаливает.

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