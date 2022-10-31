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Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца

Историк объяснил недовольство немцев руководством Шольца

Историк Артем Соколов: немцы недовольны решениями Шольца в отношении России
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Недовольство немцев работой канцлера ФРГ Олафа Шольца связано в том числе с энергокризисом, внешней политикой в отношении России. Об этом 31 октября «Известиям» заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

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Таким образом он прокомментировал данные исследования социологической компании Insa. Стало известно, что более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

«Данные опроса репрезентативно отражают настроения в обществе относительно правительства Шольца, эти данные сходятся с данными и других опросов общественного мнения. Это связано с энергокризисом, экономическим кризисом, внешней политикой Германии в отношении России, направленной на пересмотр монументальных основ российско-германских отношений», — сказал Соколов.

Также историк отметил, что в городах Германии всё чаще стали проходить митинги, связанные с недовольством общества решениями Шольца.

«Мы также видим увеличение количества демонстраций с лозунгами, направленными на то, чтобы правительство решало вопросы энергетического и экономического характера, связанные с ростом цен. И пока это единственная возможность для немецких граждан показать свое недовольство», — сказал он.

По мнению Соколова, в ФРГ, несмотря на декларируемую свободу прессы, информация о внутренней и внешней политике Германии «представлена достаточно в одностороннем порядке».

«Несмотря на то, что там мы можем встретить довольно много критики в адрес Шольца и его правительства, тем не менее там критика, как правило, определенным образом модерируется и представлена не вполне в том виде, в котором эту критику озвучивают представители широких слоев немецкого общества», — заключил эксперт.

24 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги против энергетической политики ФРГ. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства. Также и 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране.

В сентябре сообщалось, что порядка половины граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ. Вместе с этим 38% заявили, что Шольц подходит на эту должность.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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