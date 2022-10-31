Историк объяснил недовольство немцев руководством Шольца

Недовольство немцев работой канцлера ФРГ Олафа Шольца связано в том числе с энергокризисом, внешней политикой в отношении России. Об этом 31 октября «Известиям» заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Таким образом он прокомментировал данные исследования социологической компании Insa. Стало известно, что более половины жителей Германии считают, что Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства.

«Данные опроса репрезентативно отражают настроения в обществе относительно правительства Шольца, эти данные сходятся с данными и других опросов общественного мнения. Это связано с энергокризисом, экономическим кризисом, внешней политикой Германии в отношении России, направленной на пересмотр монументальных основ российско-германских отношений», — сказал Соколов.

Также историк отметил, что в городах Германии всё чаще стали проходить митинги, связанные с недовольством общества решениями Шольца.

«Мы также видим увеличение количества демонстраций с лозунгами, направленными на то, чтобы правительство решало вопросы энергетического и экономического характера, связанные с ростом цен. И пока это единственная возможность для немецких граждан показать свое недовольство», — сказал он.

По мнению Соколова, в ФРГ, несмотря на декларируемую свободу прессы, информация о внутренней и внешней политике Германии «представлена достаточно в одностороннем порядке».

«Несмотря на то, что там мы можем встретить довольно много критики в адрес Шольца и его правительства, тем не менее там критика, как правило, определенным образом модерируется и представлена не вполне в том виде, в котором эту критику озвучивают представители широких слоев немецкого общества», — заключил эксперт.

24 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги против энергетической политики ФРГ. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства. Также и 22 октября в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране.

В сентябре сообщалось, что порядка половины граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ. Вместе с этим 38% заявили, что Шольц подходит на эту должность.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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