Более 7 тыс. немцев вышли на митинги против энергетической политики ФРГ

Тысячи жителей Германии вышли на митинги против энергетической политики ФРГ на востоке страны. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщило агентство DPA со ссылкой на правоохранителей.

«Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт в понедельник вечером. В ряде городов они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители, и политики федерального правительства», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на акции протеста вышло более 7 тыс. человек. Отмечается, что подобные демонстрации организуют каждый понедельник. Крупнейшие протесты проходили в городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.

Значительная часть митингов организована партиями «Левые» и АдГ.

Ранее, 22 октября, в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны и требовали отменить санкции против России.

До этого, 8 октября, партия АдГ организовала митинг, в результате которого тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».