Граждане ФРГ вышли на акции протеста на фоне энергетического кризиса

В ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Об этом 22 октября сообщает немецкий новостной портал rbb24.

«Альянс «Солидарность Осень» призвал к демонстрациям в нескольких городах Германии. Под девизом «Солидарность через кризис» демонстранты также вышли на улицы Берлина в субботу», — сообщает агентство.

Согласно тексту публикации, по информации полиции Берлина, митинг в германской столице прошел в «спокойной и расслабленной» обстановке. По данным властей, количество участников дошло примерно до 2800 человек. Репортер rbb сообщила о схожих подсчетах и назвала число почти в 3000 человек. В свою очередь, организаторы мероприятия заявили о 6 тыс. участников.

«Ввиду роста цен на энергию организаторы призвали среди прочего к адресной помощи людям с низкими доходами, замораживанию арендной платы, налогу на богатство и расширению использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа», — отметили в агентстве.

Отмечается, что кроме Берлина демонстрации планировались в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. Митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране, указано в публикации.

Ранее, 11 октября, жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.

До этого, 10 октября, тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар, и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

6 октября ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций. Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. В частности, предусматривается запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны по стоимости выше установленного потолка цен.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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