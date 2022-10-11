В Лейпциге прошел митинг против прибывающих украинских беженцев

Жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Кадры демонстрации 11 октября опубликовал YouTube-канал газеты Die Welt.

Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.

«Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!» — скандировали жители Германии.

Ранее стало известно, что тысячи протестующих вышли 10 октября на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Кроме того, 8 октября тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ.

В Варшаве возмущенные ростом цен за электричество жители 7 октября устроили массовую акцию протеста. Поляки недовольны подорожанием электроэнергии до 700%. По их словам, приходится экономить на уличном освещении, бассейнах, детских учреждениях.

4 октября в Мекленбурге — Передней Померании более 7 тыс. человек протестовали против энергетической политики Германии. Также митингующие выступили за мирный диалог вместо поставок оружия на Украину и прошли с пикетами, на которых по-русски было написано «Дружба».

До этого, 24 сентября, Der Spiegel сообщила, что настроение немцев всё больше характеризуется гневом, безысходностью и чувством бессилия от сложившейся в стране политической и экономической ситуации. Так, 41% опрошенных подтверждают вопрос о том, применим ли термин «гнев» к их текущему эмоциональному состоянию.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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