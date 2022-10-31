Более половины жителей Германии недовольны работой Шольца

Более половины жителей Германии считают, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не справляется со своими обязанностями в качестве главы правительства. Об этом 31 октября сообщила газета Bild со ссылкой на исследование социологической компании Insa.

Как показали результаты опроса, 24% немцев убеждены, что Шольц «совершенно не справляется с актуальными вызовами», еще 31% участников опроса полагают, что канцлер «скорее не справляется» со своими задачами, и только 37% считают, что у него «всё получается».

Помимо этого, лишь 27% респондентов проголосовали бы за текущего канцлера, если бы у них была возможность выбрать его напрямую (в Германии канцлер избирается депутатами парламента),15% хотели бы видеть на посту главы правительства председателя крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС (Христианско-демократический союз) Фридриха Мерца, а 49% не проголосовали бы ни за кого из них.

В издании отметили, что недовольство работой Шольца выросло в связи с его решением одобрить приобретение китайской госкомпанией Cosco доли в порту Гамбурга.

Ранее, 26 октября, немецкий кабинет министров одобрил сделку по приобретению 24,9% акций одного из трех терминалов в крупнейшем порту Германии — Гамбурге — китайской компанией Cosco. Решение было принято после длительного обсуждения властями вопроса из-за опасений национальной безопасности.

27 сентября сообщалось, что порядка половины граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ. Вместе с этим 38% заявили, что Шольц подходит на эту должность.

До этого, 21 августа, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного Insa, сообщила, что более 60% жителей Германии недовольны деятельностью Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, партия «Союз-90/Зеленые» и Свободная демократическая партия. Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.