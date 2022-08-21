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Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца

Опрос INSA: более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Более 60% жителей Германии недовольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор», в которую входят Социально-демократическая партия Германия (СДПГ), партия «Союз-90»/«зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом 21 августа сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

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Отмечается, что среди 1002 опрошенных 62% не удовлетворены политикой Шольца на посту главы правительства. Лишь 25% респондентов заявили об обратном.

Социологи пришли к выводу, что Шольц занял бы третье место с 18% голосов, если бы выборы канцлера ФРГ проводились сейчас.

При этом опрос показал, что 25% были бы готовы проголосовать за вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. 19% голосов получил бы председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Ранее, 17 августа, сообщалось, что Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург.

До этого, 15 июля, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин заявил «Известиям», что полностью исключать досрочную отставку Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя.

По его словам, у Шольца два варианта ухода в отставку — добровольно или через импичмент. Камкин отметил, что скандал на вечеринке СДПГ сослужил политику плохую службу, и многие предполагали, что эта история заставит канцлера объявить об отставке. Однако в настоящее время таких намеков даже нет, подчеркнул он.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Указывалось, что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, находится под угрозой распада.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил отставку Шольца из-за экономических последствий, спровоцированных санкциями против России.

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