Эксперт допустил отставку Шольца в условиях кризиса в Германии

Полностью исключать досрочную отставку канцлера Германии Олафа Шольца в условиях экономического и энергетического кризиса нельзя. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин.

«Ситуация в Германии отличается от ситуации в той же Великобритании, где [премьер-министра] Бориса Джонсона к отставке торпедировали члены его партии. Немаловажный фактор — аморальное поведение британского премьера в период пандемии. В ФРГ ситуация иная. Да, рейтинг Шольца внутри страны падает. Но посмотрим на рейтинг того же [президента США] Джо Байдена: он еще ниже, чем у немецкого канцлера, однако об отставке речи нет. То есть внутренний рейтинг — это не повод для отставки», — указал эксперт.

По его словам, у Шольца два варианта ухода в отставку — добровольно или через импичмент. Камкин отметил, что скандал на вечеринке СДПГ сослужил политику плохую службу, и многие предполагали, что эта история заставит канцлера объявить об отставке. Однако в настоящее время таких намеков даже нет, подчеркнул он.

Как предположил эксперт, сам канцлер Германии сейчас не уйдет, а возможности для импичмента достаточно ограничены, так как по антироссийскому вопросу позиции в правящей коалиции едины.

«Всё может измениться зимой, когда немцы почувствуют всю глубину экономического и энергетического кризиса. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Полностью исключать досрочную доставку Шольца в такой ситуации тоже нельзя», — заключил Камкин.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Указывалось, что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, находится под угрозой распада.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков допустил отставку Шольца из-за экономических последствий, спровоцированных санкциями против России.

13 июля итальянский премьер Марио Драги сообщил об отставке на заседании совета министров. Тогда же состоялось голосовании о доверии правительству страны. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял его отставку и попросил главу кабмина обратиться к парламенту с оценкой ситуации после распада коалиции.

Кроме того, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста. Вместе с ней уходит и весь кабмин.

7 июля о своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавируса.

В июле газета Tagesspiegel сообщила, что на закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии с участием канцлера Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования». По данным издания, на мероприятии присутствовали депутаты и сотрудники партии в бундестаге и избирательных округах. Всего в нем участвовали 1000 человек.