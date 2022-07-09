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На вечеринке с участием Шольца женщинам подмешали «наркотики для изнасилования»

Tagesspiegel: на вечеринке СДПГ с участием Шольца женщинам подмешали «наркотики для изнасилования»
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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На закрытой вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца не менее чем восьми женщинам подмешали «наркотики для изнасилования». Об этом 9 июля сообщила газета Tagesspiegel.

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«Пострадали восемь женщин, один случай был подтвержден проверкой», — говорится в публикации.

По данным издания, на мероприятии присутствовали депутаты и сотрудники партии в бундестаге и избирательных округах. Всего в нем участвовали 1000 человек.

21-летняя девушка пожаловалась на плохое самочувствие. По ее словам, она не употребляла алкоголь во время вечеринки. Примерно в 21:30 ей стало плохо, у нее началось головокружение. На следующее утро она не могла вспомнить события прошлого вечера. Девушку осмотрели в больнице и вызвали полицию. У нее взяли анализ крови, а также провели токсикологическую экспертизу. Результаты пока неизвестны. Позднее правоохранительные органы узнали о еще четырех подобных случаях.

Газета отмечает, что причиной потери памяти у женщин могли стать «наркотики для изнасилования». Эти вещества подмешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их недееспособными и уязвимыми. Такие наркотики могут вызвать у пострадавших провалы в памяти.

«Мы рекомендуем (возможным) пострадавшим немедленно обратиться в полицию», — сказал лидер парламентской группы СДПГ Матиас Мартин членам бундестага и их сотрудникам.

Он отметил, что делается всё для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в центре секс-скандала оказался экс-замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер.

Летом 2019 года, по словам экс-дипломата Саймона Макдональда, после назначения Пинчера на должность замглавы МИДа произошло сексуальное домогательство. В результате было инициировано расследование, и обвиняемый принес извинения. Прочие жалобы и слухи, о которых знал заявивший об уходе в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон, оставались неразрешенными.

Вечером 30 июня Пинчер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли.

В конце 2021 года самого Джонсона и других членов правительства уличили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавирусной инфекции. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» проводились в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

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