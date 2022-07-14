Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке

Эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила о намерении уйти в отставку. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба правительства страны.

«На состоявшемся в четверг заседании правительства премьер-министр Кая Каллас добавила к повестке дня дополнительный пункт, согласно которому она официально заявила о своем решении уйти в отставку по собственному желанию», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Эстонии.

Вместе с премьер-министром в отставку уходит и весь кабмин.

«Мы вложили миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также осуществили слияние флотов пограничной охраны и Сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями», — сказала Каллас.

Ожидается, что на внеочередной сессии парламента 15 июля Каллас попросит мандат для новой трехпартийной коалиции во главе с ней. В коалицию войдут партии реформ, «Отечество» и социал-демократы.

Впервые о планах покинуть пост Каллас сообщила 8 июля. Она подчеркнула, что сама стала инициатором данного предложения.

В то же время сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил о кризисе в Европе. По его мнению, из-за экономических последствий, спровоцированных санкциями против России, возможна и отставка канцлера Германии Олафа Шольца.

За день до этого об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавируса.