Премьер Эстонии Каллас планирует уйти с поста

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила о планах покинуть пост. Об этом сообщает 8 июля портал Delfi.

«Я сама внесла это предложение (об отставке. — Ред.), потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — заявила она.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку.

В тот же день политолог Константин Калачев назвал возможных преемников Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства. По его словам, ими могут стать министр иностранных дел Лиз Трасс или глава минобороны Бен Уоллес. По мнению другого эксперта, главы центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, вместо ушедшего в отставку Джонсона британцы могут выбрать Грэма Брейди, который возглавляет комитет 1922 года — группу от Консервативной партии в палате общин.

За несколько дней до ухода Джонсона с поста политики начали массово уходить из правительства. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала вокруг Джонсона, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Известно, что свои полномочия сложили более 50 лиц.

Тогда же сообщалось, что в политических кругах Германии выразили радость по поводу отставки Джонсона. Как заявили немецкие политики, в связи с уходом главы кабинета министров Соединенного Королевства у них появилась надежда на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза.

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