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В Совфеде сочли возможной отставку Шольца

В Совфеде сочли возможной отставку Шольца

Сенатор Цеков посчитал возможной отставку Шольца
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Отставка канцлера Германии Олафа Шольца возможна из-за экономических последствий, спровоцированных санкциями против России. Такое мнение высказал в пятницу, 8 июля, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

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Политик добавил, что другие европейские страны могут задуматься над смягчением давления на Россию.

«Мы все являемся свидетелями кризиса в Европе. Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — это тоже знак, ведь Британия — самая активная страна в плане поддержки Украины и санкционного давления на Россию. Схожие процессы сейчас идут и в других странах, в том числе, в Германии. Не исключаю, что Шольца тоже скоро отправят в отставку», — сказал Цеков в беседе с Lenta.Ru.

По словам сенатора, это будет связано не только с поддержкой Германией Украины, но и с антироссийскими санкциями, оказавшимися болезненными для экономики самой ФРГ.

«Всё это будет происходить на наших глазах и не столь длительное время. Это серьезный звонок и для других стран о смягчении антироссийской политики», — заключил он.

Ранее в этот день Шольц заявил в ответ на призыв немцев снять санкции против России, что действие рестрикций продлится столько, сколько нужно для поддержки Киева. Таким образом он ответил на напоминание телеведущей о том, что почти половина граждан ФРГ (47%) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, сообщает телеканал «360».

По мнению канцлера, власти Германии могут действовать только при поддержке граждан и сейчас в ней нуждаются. Политик высказал свое мнение на фоне того, что немцы испытывают тревогу относительно роста цен, последовавших за санкциями против России.

Кроме того, Шольц опроверг возможность банкротства ФРГ в обозримом будущем. Канцлер добавил, что Германия обладает достаточной экономической мощью, чтобы обеспечить необходимый для этого рост, пишет REGNUM.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank 30 июня предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны, Германия в частности, начали ужесточать санкции против Москвына фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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