Шольц опроверг возможное банкротство Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, 7 июля, что ФРГ не угрожает банкротство в обозримом будущем, а бюджетный долг страны будет снижен до допандемийных значений в ближайшее время.

«Нет, совсем нет», — возразил Шольц, отвечая на вопрос о возможной угрозе банкротства для Германии.

Канцлер напомнил, что все прогнозы делаются на очень короткие сроки, и если в ближайшем будущем не произойдет крупного экономического спада или эскалации конфликта на Украине с последствиями для всего мира, то всё будет совсем по-другому.

«Если всё будет продолжаться нормально, то, вероятно, в относительно короткое время, долговой уровень достигнет допандемийного», — резюмировал Шольц, добавив, что Германия обладает достаточной экономической мощью, чтобы обеспечить необходимый для этого рост.

Ранее, 4 июля, Шольц заявлял, что экономические проблемы, возникшие в Германии, не удастся решить в ближайшее время, они носят долгосрочный характер. По словам федерального канцлера, Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни.

Днем ранее Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято, из-за того что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.