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Шольц ответил на призыв немцев снять санкции с России

Канцлер ФРГ Шольц: действие санкций против России продлится столько, сколько нужно Киеву
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на призыв немцев снять санкции против России заявил, что действие рестрикций продлится столько, сколько нужно для поддержки Киева. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

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«Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться», — ответил Шольц на напоминание телеведущей о том, что почти половина граждан ФРГ (47%) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине.

По мнению канцлера, власти Германии могут действовать только при поддержке граждан и сейчас в ней нуждаются.

Политик высказал свое мнение на фоне того, что немцы испытывают тревогу относительно роста цен, последовавших за санкциями против России.

Кроме того, Шольц опроверг возможность банкротства ФРГ в обозримом будущем. Канцлер добавил, что Германия обладает достаточной экономической мощью, чтобы обеспечить необходимый для этого рост.

Ранее, 4 июля, Шольц заявлял, что экономические проблемы, возникшие в Германии, не удастся решить в ближайшее время, они носят долгосрочный характер. По словам федерального канцлера, Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни.

Днем ранее Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank 30 июня предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

До этого «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток».

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны, Германия в частности, начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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