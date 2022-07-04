Шольц предупредил о долгосрочных экономических проблемах ФРГ

Экономические проблемы, возникшие в Германии, не удастся решить в ближайшее время, они носят долгосрочный характер. Об этом заявил в понедельник, 4 июля, канцлер Олаф Шольц.

«Мы должны быть готовы к тому, что ситуация в обозримом будущем не изменится. Иными словами, мы имеем дело с историческим вызовом», — цитирует его Bloomberg.

Политик сравнил нынешние трудности в экономике страны с ситуацией 1960–1970-х годов.

По словам федерального канцлера, Германии необходимо действовать быстро, чтобы справиться с «историческим» ростом стоимости жизни.

Утром в тот же день он провел переговоры с работодателями, профсоюзами и Бундесбанком. Целью совместных усилий станет разработка политики борьбы с инфляцией в ближайшие недели.

Правительство Германии озабочено резким скачком цен, который может усилиться из-за резкого роста цен на газ. В воскресенье Шольц сказал, что рост стоимости жизни может иметь «взрывные» последствия для немецкого общества, усиливая разрыв между богатыми и бедными.

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что в случае прекращения Россией поставок газа Германии придется «экономить по-жесткому».

Днем ранее Шольц назвал повышение цен на газ «социальной взрывчаткой». Тогда же газета Bild рассказала о страхе каждого второго немца замерзнуть зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией. По данным издания, 91% населения уже начал ограничивать себя в расходах.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

22 июня агентство Bloomberg сообщило, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока».