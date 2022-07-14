Президент Италии отказался принять отставку премьер-министра Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра страны Марио Драги, о которой было объявлено 14 июля. Об этом говорится в распространяемом в четверг заявлении пресс-службы президентского Квиринальского дворца.

«Президент республики не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в сенате республики», — говорится в сообщении.

Драги сообщил об отставке на заседании совета министров. Сегодня же состоялось голосовании о доверии правительству страны. Несмотря на то что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители одной из ведущих партий Италии «Движение 5 звезд», которое входит в правящую коалицию.

Партия не поддержала парламентский вотум доверия, а также забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги. Премьер-министр прежде отмечал, что работа кабмина будет парализована, если «Движение 5 звезд» покинет правящее большинство.

Незадолго до этого агентство Reuters написало, что отставка премьера может состояться уже сегодня. При этом вместе с ним в отставку уйдет итальянское правительство.

Ранее, в июне, в Италии прошли акции протеста после того, как Драги выступил в поддержку Украины и согласился оказать киевскому режиму военную помощь. До этого итальянский премьер назвал спецоперацию России самой серьезной опасностью для НАТО за последние десятилетия.

Кроме того, итальянцы выступили против ряда мер, принятых правительством Драги в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, акции протеста прошли в сентябре 2021 года в Риме против санпропусков COVID-19.