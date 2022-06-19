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В городах Италии прошли митинги против политики властей

В Риме прошла манифестация против политики властей Италии в отношении конфликта на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В ряде городов Италии прошли митинги против политики итальянских властей. Основное выступление «За мир» состоялось на Народной площади в центре Рима в субботу, 18 июня. Протестующие выступали за мир, повышенную заработную плату и справедливый налог.

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«Сегодня люди, особенно работающие и пенсионеры, не доживают до конца месяца [на имеющиеся средства]. Совершенно необходимо принимать меры, даже чрезвычайные: например, необходимо облагать налогом сверхприбыль компаний по ставке 100%, а не 25%», — заявил один из организаторов шествия, глава крупнейшего национального профсоюза CGIL Маурицио Ландини изданию La Stampa.

Ландини добавил, что власти обязаны поспособствовать прекращению конфликта вокруг Украины и скорейшему переходу к переговорам, а не поставлять оружие и увеличивать финансирование военного сектора.

«Я считаю неприемлемым, что эта война вызвала необходимость увеличить расходы на оружие, особенно ядерное. Это безумие, мы должны остановить его, потому что это означает, что мы добровольно ставим под сомнение существование человечества на земле. <...> Без мира мы видим войну, кто платит за нее, то ее и получает», — подчеркнул Ландини.

Среди организаторов акций протеста, которые прошли более чем в 20 крупных городах Италии, включая Милан, Турин, Неаполь, Флоренцию, были Коммунистическая партия, парламентская фракция «Альтернатива», политорганизация «Единая Италия». Представитель последней — Амедео Авондет рассказал, что среди требований протестующих в Турине был призыв выйти из НАТО и отменить антироссийские санкции.

«В Италии в абсолютной бедности живут 5,6 млн жителей, 10% — на грани голода. Но Драги всё это не интересует: он не представляет интересы итальянского народа, он марионетка в руках НАТО», — заявил он «РИА Новости».

Лидер итальянских коммунистов Марко Риццо в контексте недавней поездки итальянского премьера Марио Драги на Украину вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем заверил, что между мнением итальянского народа и позицией властей — пропасть.

«Санкции, оборонительное оружие, наступательное оружие, ни одного упоминания слова «мир», мер для улучшения экономических и социальных условий нашей страны, позор! Есть огромная разница между тем, что думает итальянский народ и парламент, преклоняющий колени перед НАТО, ЕС, МВФ и ЕЦБ», — приводит слова Риццо ТАСС.

Ранее бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони неоднократно выступал за переговоры по ситуации на Украине и в Донбассе и критиковал участие страны в поставках Киеву оружия. 20 мая он заявил, что Европе следует убедить Киев в необходимости принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

18 июня в Великобритании тысячи людей вышли на протестный марш в центре Лондона, чтобы выразить протест против бездействия правительства Великобритании на фоне экономического кризиса. Активисты требовали от правительства и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять решительные меры для поддержки населения.

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