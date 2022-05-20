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Берлускони призвал Европу убедить Киев принять условия РФ ради мира

Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Киев принять условия России
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Фото: Global Look Press/Antonio Balasco
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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил в пятницу, 19 мая, что Европе следует убедить Киев в необходимости принять требования России для урегулирования украинского кризиса.

«Мир должен быть достигнуть как можно скорее. <...>. Я считаю, Европа должна объединить усилия и выдвинуть мировое соглашение для [президента РФ Владимира] Путина и украинцев, а также попытаться убедить украинцев принять вопросы Путина», — передает его слова агентство ANSA.

Ранее, 16 мая, Берлускони объяснил, почему переговоры о ситуации вокруг Украины на высшем уровне еще не состоялись, — достойных дипломатов среди мировых лидеров для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нет.

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