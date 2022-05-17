Прямой эфир
Сюжет:

Берлускони назвал причину затянувшегося диалога по ситуации вокруг Украины

0
Сильвио Берлускони
Фото: TASS/EPA/FABIO FRUSTACI
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони объяснил, почему переговоры о ситуации вокруг Украины на высшем уровне еще не состоялись, — достойных дипломатов среди мировых лидеров для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нет, пишет в понедельник, 16 мая, портал Fanpage.

Сумма разностей: чего ждать от дальнейших переговоров РФ и Украины
И почему оценки прогресса консультаций Москвой и Киевом не совпадают

«У нас нет лидеров ни в мире, ни в Европе <...> С такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол переговоров», — цитирует портал Берлускони, который неожиданно появился на ярмарке в Тревильо, где проходил митинг члена палаты депутатов Алессандро Сорте.

Бывший премьер-министр добавил, что Италия тоже вовлечена в конфликт, так как «посылает оружие» Украине.

«После стрелкового оружия, как мне сказали, мы посылаем танки и тяжелые пушки, что всё это значит? То, что у нас будет сильные последствия от санкций для нашей экономики, и в Африке будет еще больший ущерб, и тогда могут возникнуть волны беженцев. Вот она — опасность от ситуации на Украине», — сказал он.

10 мая действующий н тот момент официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе.

13 мая об этом же заявили в Госдепартаменте: на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подчеркнула, что Вашингтон сконцентрировал внимание на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие в регион. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022