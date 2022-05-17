Берлускони назвал причину затянувшегося диалога по ситуации вокруг Украины

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони объяснил, почему переговоры о ситуации вокруг Украины на высшем уровне еще не состоялись, — достойных дипломатов среди мировых лидеров для диалога с президентом РФ Владимиром Путиным нет, пишет в понедельник, 16 мая, портал Fanpage.

«У нас нет лидеров ни в мире, ни в Европе <...> С такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол переговоров», — цитирует портал Берлускони, который неожиданно появился на ярмарке в Тревильо, где проходил митинг члена палаты депутатов Алессандро Сорте.

Бывший премьер-министр добавил, что Италия тоже вовлечена в конфликт, так как «посылает оружие» Украине.

«После стрелкового оружия, как мне сказали, мы посылаем танки и тяжелые пушки, что всё это значит? То, что у нас будет сильные последствия от санкций для нашей экономики, и в Африке будет еще больший ущерб, и тогда могут возникнуть волны беженцев. Вот она — опасность от ситуации на Украине», — сказал он.

10 мая действующий н тот момент официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что военная помощь Киеву намного «эффективней», чем переговоры с Россией. Так она прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена о том, почему Вашингтон не начнет напрямую взаимодействовать с Москвой для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе.

13 мая об этом же заявили в Госдепартаменте: на брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид подчеркнула, что Вашингтон сконцентрировал внимание на военной поддержке Украины, а не на переговорном процессе с Россией.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие в регион. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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