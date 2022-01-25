Служить бы рад: станет ли премьер Италии новым президентом

В Италии стартовал процесс выборов нового президента на смену уходящему в начале февраля Серджо Маттарелла. Самоустранение от гонки за кресло Сильвио Берлускони — единственного, кто открыто заявлял о своих амбициях, — немного сбило политический накал. Главная интрига теперь разворачивается вокруг нынешнего премьера Марио Драги , которого многие считают наиболее достойной заменой нынешнему главе государства. Но одновременно с этим опрошенные «Известиями» политики и эксперты признают: его переезд из Палаццо Киджи в Квиринальский дворец чреват скорым развалом правительственной коалиции .

Взлет и падение старика Сильвио

Одна из главных особенностей выборов президента в Италии состоит в том, что на них не баллотируются . Имена кандидатов в главы государства предлагают так называемые «великие избиратели», к которым относятся 321 член верхней палаты парламента Сената, 630 парламентариев из нижней палаты депутатов и 58 представителей всех областей страны. Причем этот процесс не только долгий (как правило, голосование идет в четыре раунда, и первый тур выборов 24 января окончился безрезультатно), но и секретный . В связи с этим выборы главы итальянского государства не раз сравнивали с процедурой избрания Папы Римского.

А поскольку выдвинуть в президенты теоретически можно любого гражданина Италии, в прошлом в числе кандидатов на высший государственный пост значились и весьма далекие от политики персонажи, вроде футболиста Франческо Тотти, актрисы Софи Лорен и даже порноактера Рокко Сиффреди.

На этот раз главной «звездой» президентской гонки обещал быть Сильвио Берлускони — в прошлом четырехкратный премьер Италии, медиамагнат и, пожалуй, один из самых скандальных политиков страны. Он единственный вопреки существующим правилам сам вызвался на роль главы государства.

Служить бы рад Мурал художника Гарри Греба на Сильвио Берлускони Фото: Getty Images/Mondadori Portfolio

Весь последний месяц соратники экс-премьера активно продвигали своего кандидата — в одной из ведущих газет Corriere della Sera на правах рекламы чуть ли не ежедневно появлялось фото Сильвио Берлускони с перечислением его достижений. «Это тот премьер, который положил конец холодной войне, способствовав заключению соглашения между Джорджем Бушем и Владимиром Путиным в Пратике-ди-Маре (военная база в Италии, где было подписано соглашение о создании Совета Россия-НАТО. — «Известия»)», утверждалось, в частности, в одном из выпусков.

Но начав за здравие, Берлускони крайне неожиданно закончил за упокой. В минувшие выходные 85-летний политик заявил, что хотя у него и достаточно поддержки, чтобы сменить Серджо Маттареллу, он решил самоустраниться от гонки . Такое решение Берлускони мотивировал чувством «национальной ответственности» — мол, его избрание посеет раскол в то время, когда страна должна сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса и реализации своего плана восстановления.

Но многие связали это со слабым состоянием его здоровья. 23 января «кавальере» (который, кстати, на пять лет старше собирающегося на пенсию Маттареллы) заметили в больнице Милана, и, по слухам, проблемы со здоровьем обострились у него еще на прошлой неделе. Впрочем, источник «Известий» в партии премьера «Вперед, Италия!» связал самоотвод Берлускони с некими новыми обстоятельствами в его многолетнем конфликте с правосудием, не вдаваясь в детали.

«Дедушка на службе учреждений»

Выход из числа претендентов Сильвио Берлускони кого-то расстроил (по данным опроса общественного мнения от 11 января, его заявку на президентство поддерживали 39% итальянцев), а у кого-то, напротив, вызвал явный выдох облегчения. Но это точно не сделало выбор легче.

Еще в декабре в качестве главного претендента на смену нынешнему президенту стали называть действующего премьера Марио Драги . Сам 74-летний глава правительства при этом, что называется, не подтвердил, но и не опроверг свое стремление перейти на работу в Квиринальский дворец. «Моя личная судьба не имеет значения. У меня нет особых амбиций. Я, если хотите, дедушка на службе у учреждений», — заявил он журналистам в конце года, дав понять, что, по сути, готов ко всему .

Между тем, очень многие политические силы выступили против того, чтобы Марио Драги стал президентом. По той причине, что сочли его более важным и нужным на нынешнем посту . В частности, источник в движении «5 звезд», близкий к лидеру этой политической силы Джузеппе Конте, заметил «Известиям», что «в момент чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и экономики ради своих граждан мы должны сохранить стабильность и преемственность нынешнего весьма авторитетного правительства национального единства».

— У 235 «великих избирателей» M5S есть только одна цель: дать Италии наилучшего возможного президента, — подчеркнул собеседник «Известий».

К июню Италия должна приступить к амбициозным и сложным реформам, чтобы получить второй транш средств от ЕС на восстановление экономики. Например, она должна изменить свое законодательство о конкуренции и госзакупках, и это лишь две наиболее сложные реформы, пояснил «Известиям» эксперт департамента политики Университета Суррея Даниэль Альбертацци.

— Сейчас правительство поддерживают как левые, так и правые, и авторитет Драги широко рассматривается как необходимый для сплочения кабинета, поскольку у партий внутри него разные интересы , — пояснил эксперт.

На таком фоне многие в Италии считают, что потенциальный уход Драги приведет к скорому развалу правительства и неизбежному витку политической турбулентности. Хотя, по мнению эксперта, выйти из ситуации можно, назначив премьером кого-то из нынешних министров, например, главу минфина. Это гарантировало бы приверженность нового главы кабмина повестке нынешнего правительства.

— Но существует риск того, что такое правительство не продержится долго, и это пугающая идея для многих в парламенте. Многие знают, что вряд ли будут переизбраны в следующий раз, и хотят избежать досрочных выборов. И на мой взгляд, реальная проблема заключается не столько в личности премьера, сколько в том факте, что реформы, которые согласилась провести Италия, объективно сложны и затрагивают многие укоренившиеся интересы, — пояснил Даниэль Альбертацци.

Многие силы в правительственной коалиции и правда хотели бы, чтобы Драги еще послужил на благо действующего кабмина, признал в беседе с «Известиями» и профессор политологии в университете Болоньи Пьеро Игнаци. Однако, по его словам, некоторые партии выступили против его выдвижения президентом еще и потому, что хотели бы видеть на этом посту своего кандидата .

При этом ни одна из политических сил не стала загодя афишировать своих претендентов.

— Имен вероятных претендентов — миллион. Но реальный выбор ограничен пятью-шестью, — рассказал «Известиям» сенатор от партии «Братья Италии» Лусио Малан. — Это, конечно, Драги, а также нынешний спикер итальянского сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати и экс-председатель нижней палаты итальянского парламента Пьер Фердинандо Казини . У каждого из них есть свои сильные стороны, и именно эти двое увеличивают в последнее время поддержку.

В числе других кандидатов пресса называла также нынешнего министра юстиции Марту Картабию, бывшего премьера Романо Проди, еще одного бывшего премьер-министра и нынешнего еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони и давнего советника Берлускони Джанни Летту.