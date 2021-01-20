«Полуживая» Италия: как правительство республики спасло себя от развала

Итальянский парламент выразил доверие правительству Джузеппе Конте и тем самым спас страну от политического кризиса в разгар пандемии COVID-19 . Однако, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, его положение остается очень шатким: если нижняя палата оказала кабмину уверенную поддержку, то добиться абсолютного большинства в сенате Джузеппе Конте не удалось . Существование нынешнего правительства оказалось под угрозой после того, как экс-премьер, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци раскритиковал его политику и вывел оттуда двух своих министров . Находящиеся у власти партии назвали этот шаг политически безответственным, а оппозиция расценила его как повод для новых парламентских выборов.

Кризис из ничего

19 января сенат Италии (верхняя палата парламента) проголосовал за доверие правительству Джузеппе Конте. Накануне аналогичное голосование прошло в палате депутатов (нижняя палата). Там правительство поддержал 321 человек, против высказались 259, а еще 27 воздержались. И если исход в нижней палате для кабмина был предсказуемо благоприятным, то ситуация в сенате выглядела для него куда более рискованно: чтобы достичь большинства, Джузеппе Конте были необходимы голоса партии, которая, выйдя из правящей коалиции, как раз и спровоцировала правительственный кризис.

Полуживая Италия Премьер-министр Италии Джузеппе Конте Фото: REUTERS/Andreas Solaro

Речь идет о созданном в 2019 году центристском движении «Живая Италия» (Italia Viva — IV), которой из 315 мест в сенате принадлежит 18. Ее основатель и нынешний лидер Маттео Ренци с 2013 по 2018 год возглавлял левоцентристскую «Демократическую партию» (Partito Democratico — PD) и занимал должность премьер-министра . Политики от «Живой Италии» вошли в коалиционное правительство вместе с представителями «Движения пяти звезд» (Movimento 5 Stelle — M5S), PD и партии «Свободные и равные» (Liberi e Uguali — LeU).

В конце 2020 года Маттео Ренци заявил, что он не согласен с политикой беспартийного Джузеппе Конте: его, в частности, не устроил план правительства по восстановлению экономики после COVID (Италии как одной из наиболее пострадавших стран Евросоюз выделил на это €209 млрд). Экс-премьер пригрозил вывести из кабмина своих представителей и, таким образом, развалить правящую коалицию большинства. Свое обещание он выполнил в январе 2021 года: в отставку ушли министр по вопросам равных возможностей и семьи Элена Бонетти и министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства Тереза Белланова.

Полуживая Италия Лидер партии Italia Viva и бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци Фото: REUTERS/Alessandra Tarantino

У партнеров «Живой Италии» по коалиции этот шаг вызвал бурное негодование. Так, глава комитета сената по международным делам, член партии M5S Вито Петрочелли назвал его актом политической безответственности, а спровоцированный им кризис — не идущим ни в какое сравнение.

— Он [кризис] дестабилизирует Италию в критический для нее момент пандемии, которая до сих пор убивает сотни людей ежедневно, — сказал «Известиям» сенатор. — Это касается и международного измерения : в 2021 году Италия председательствует в G20 и сопредседательствует на Конференции ООН по изменению климата. Мы принимаем глобальный саммит здравоохранения, и плюс ко всему мы стали первым участником самого масштабного плана по экономическому восстановлению, сформированного в Европе.

Полуживая Италия Фото: Global Look Press/Alfonso Di Vincenzo

По словам Вито Петрочелли, «Движение пяти звезд», которое среди партий занимает больше всего мест в обеих палатах парламента, полностью доверяет Джузеппе Конте. Он не должен уходить. Напротив, его задача в том, чтобы укрепить свое политическое большинство с помощью ответственных сил, которые ставят национальные интересы выше частных, возобновить политические действия своего правительства, возродить итальянскую экономику и построить будущее страны, подытожил политик.

Такая возможность у Джузеппе Конте будет: доверием сената он все-таки заручился : 156 сенаторов проголосовали в пользу правительства, 140 — против, еще 16 человек воздержались, причем это политики именно от «Живой Италии».

«Италия не может терять ни минуты. Приступаем сразу к работе над преодолением санитарного и экономического кризисов. Приоритет — кампания по вакцинации, план по использованию средств из фонда ЕС восстановление экономик после пандемии и компенсации бизнесу», — написал премьер в своем Twitter.

Текучая коалиция

Судя по итогам голосования, получить абсолютное большинство кабмину не удалось, и это делает его положение очень неустойчивым . По словам экспертов, вакантные министерские должности в нем займут политики от той же «Живой Италии».

— По факту это очень текучая коалиция. В последнее время они формируются скорее по принципу ad hoc (специально. — «Известия»), — сказала «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Елена Маслова. — В нынешней ситуации интересно то, что Маттео Ренци не говорит, что он находится в оппозиции. Он называет себя третьей силой. Тот факт, что «Живая Италия» не проголосовала против, очень показателен. Голосованием в сенате Ренци дал понять, что он может создать правительственный кризис и что с его мнением надо считаться .

Оппозиция тем временем продолжает настаивать на проведении новых парламентских выборов. В число таких партий вошли правоцентристская «Вперед, Италия» (Forza Italia — FI) Сильвио Берлускони, правые «Братья Италия» (Fratelli d'Italia — FdI) и «Лига» (Lega). Последняя, к слову, входила в предыдущее правительство Джузеппе Конте: в 2019 году она поставила вопрос о доверии собственному кабмину. Тогда премьер сам ушел в отставку и при поддержке президента Серджо Маттареллы сформировал второе правительство, куда «Лига» уже не вошла.

Полуживая Италия Сенаторы Forza Italia во время заседания в сенате Италии Фото: Global Look Press/Pool Afpa

— Это правительство должно уйти в отставку. Очевидно, что в Италии его поддерживает меньшинство граждан . Оно проводит постыдную и сбивающую с толку экономическую, социальную и международную политику, — сказал «Известиям» член комиссии палаты депутатов по иностранным делам от «Лиги» Вито Коменчини. — Многие компании еще не получили обещанную помощь, а государственные деньги тратятся на нелегальных иммигрантов и на покупку китайских скутеров. Это не приоритеты итальянцев.

Для «Лиги» досрочные выборы стали бы отличным способом подтвердить свою популярность: по данным опроса, опубликованного Politico, по состоянию на 14 января за нее проголосовали бы 24% граждан, следом идут «Демократическая партия» (20%), «Братья Италии» (16%) и «Движение пяти звезд» (15%).

— В Италии большие проблемы с оппозицией. Нынешнее правительство — левоцентристское, а вот правый центр у них окончательно не сформировался . Есть такие крайне правые оппозиционеры, как Маттео Сальвини и Джорджа Мелони (лидеры «Лиги» и «Братьев Италии». — «Известия»), — они были тесно связаны с Дональдом Трампом, однако сейчас в связи с его поражением многое потеряли, — пояснила «Известиям» профессор кафедры дипломатии МГИМО, доктор политических наук Татьяна Зонова. — Сложность ситуации в том, что сейчас в стране образовалось много партий, которые стремятся занять свое место .

По скорости отставки правительств Италия — страна-рекордсмен : за годы после Второй мировой войны там сменили порядка 66 кабминов (средняя продолжительность работы каждого — чуть больше года).

Татьяна Зонова объясняет это так: после 1945 года во главе правительства стояли в основном христианские демократы, а главными оппозиционерами были коммунисты — чтобы в рамках плана Маршалла получить от США помощь на восстановление после войны, итальянцы должны были держать Коммунистическую партию вдали от принятия решений. Исходя из этого христианские демократы вынуждены были лавировать, пытаясь сохранить большинство в парламенте. С распадом биполярного мира рухнула и прежняя политическая система Италии — появилось много политических партий, наметилась ротация между властью и оппозицией, но потом в лице популистов появилась третья сила. Таким образом, нестабильность политической жизни послевоенных времен сохраняется в республике и по сей день, подытожила эксперт.