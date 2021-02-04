Кризис без короны: спасет ли Италию Супер Марио

Новым премьер-министром Италии может стать бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. После того как 10 лет назад экономист спас еврозону от развала, в Италии и Евросоюзе он пользуется большим авторитетом . По словам опрошенных «Известиями» экспертов, в условиях нынешнего COVID-кризиса его кандидатура наиболее оптимальна. Однако, чтобы укрепиться на посту премьера, ему нужно благословение парламента. А там его готовы поддержать далеко не все политические силы .

«Спаситель евро»

После того как в январе 2021 года из правящей коалиции вышла небольшая партия «Живая Италия» (Italia Viva — IV) и в стране разразился очередной политический кризис, беспартийный премьер-министр Джузеппе Конте был вынужден подать в отставку . До этого вопрос о доверии его правительству, куда входят «Движение пяти звезд» (Movimento 5 Stelle — M5S) и Демократическая партия (Partito Democratico — PD), поставили на голосование в парламенте. И если палата депутатов оказала ему решительную поддержку (321 голос «за», 259 — против и 27 воздержавшихся), то добиться значительного перевеса в сенате кабмину не удалось: в пользу правительства высказались 156 политиков, против — 140, и если бы не 16 воздержавшихся, счет оказался бы ничейный.

Кризис без короны Премьер-министр Джузеппе Конте Фото: REUTERS/Remo Casilli

Таким образом, кабинет Джузеппе Конте превратился в правительство меньшинства . В такой ситуации оппозиция — партии «Лига» (Lega) Маттео Сальвини и «Братья Италии» (Fratelli d'Italia — FdI) — требовала провести досрочные выборы. И действительно, во внеочередном голосовании эти партии заинтересованы, пожалуй, больше остальных: по данным рейтинга Politico от 1 февраля, «Лига» идет на первом месте (23%), а «Братья Италии» — на третьем (16%).

Однако ни о каком досрочном голосовании речи сейчас не идет. На это указал президент Серджо Маттарелла, который 2 февраля обратился к политическим силам страны с призывом поддержать кабинет «большого авторитета» .

Им стал 73-летний профессор экономики Марио Драги , или, как его называют в Италии, Супер Марио, который с 2005 по 2011 год возглавлял Банк Италии, а затем вплоть до 2019 года занимал должность председателя ЕЦБ. На его председательство пришелся упадок, который начался в 2009 году с кризиса гособлигаций в Греции и затем распространился практически на всю зону евро — многие страны были не в состоянии рефинансировать свой госдолг без помощи посредников, из-за чего под угрозой оказалось существование самой еврозоны. Тогда Марио Драги пообещал сделать «всё, что потребуется», дабы этого не произошло. Критики утверждали, что принятые им меры вышли далеко за рамки мандата ЕЦБ, однако по прошествии времени стало понятно, что именно эти шаги и позволили сохранить еврозону, а сам экономист получил негласный титул «спасителя евро» .

Вариант политической карьеры Марио Драги не рассматривал, упирая на то, что он не политик, а экономист. Однако после встречи в Квиринальском дворце (одна из президентских резиденций) 3 февраля он принял поручение главы государства, согласившись сформировать новое правительство .

Кризис без короны Бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги Фото: REUTERS/Presidential Palace/Francesco Ammendola

— Как и многие европейские страны, из-за пандемии Италия столкнулась с серьезным кризисом. Кроме того, перед ней сейчас стоит вопрос о получении от Евросоюза денег на восстановление (на это Брюссель выделил республике €209 млрд. — «Известия»), — сказала «Известиям» профессор кафедры дипломатии МГИМО, доктор политических наук Татьяна Зонова. — От Италии требуется четкий план того, как эти деньги будут распределены. В этом смысле кандидатура Марио Драги действительно выглядит оптимальной, поскольку он считается мировым лидером с колоссальным опытом в области финансов и экономики .

Экономист уже обозначил ключевые задачи своего кабинета: в первую очередь это борьба с пандемией, восстановление пострадавшей от COVID экономики, проведение вакцинации. Учитывая, что все эти цели связаны исключительно с внутренней ситуацией в Италии, ждать изменений на внешнеполитическом направлении, в частности в отношениях с Россией, не стоит.

Политическое vs. техническое

При этом поручение президента и авторитет Марио Драги еще не означают, что он безоговорочно займет премьерское кресло . Италия — парламентская республика, и ключевые политические решения в ней утверждает именно парламент. Кандидатуру Марио Драги с большим энтузиазмом поддержал Маттео Ренци, с подачи которого распалось предыдущее правительство . В интервью La Repubblica он назвал экономиста «наиболее компетентным» из всех и заявил, что «будет рад видеть во главе страны такую личность, как Драги».

Кризис без короны Маттео Ренци, лидер партии Italia Viva Фото: Global Look Press/Matteo Renzi

Но одной поддержки его «Живой Италии» в парламенте недостаточно — там по числу мест лидируют «Движение пяти звезд», «Лига» и Демократическая партия, а их взгляд на нового премьера далеко не так однозначен. Так, глава M5S Вито Крими уже заявил, что «технократ для страны нехороший вариант» . «Такой тип управления уже применялся в прошлом и обернулся максимально негативными последствиями для итальянских граждан», — сказал он.

Две другие партии свою позицию пока четко не артикулировали : например, в PD заявили, что премьерство Марио Драги «открывает новую фазу, которая может вывести страну из неопределенности, порожденной безответственным и абсурдным кризисом», подчеркнув при этом, что ее альянс с M5S не должен растерять свои «силу и потенциал». «Лига» возможность сотрудничества с новым премьером также не отринула — для нее по-прежнему наиболее предпочтительны досрочные выборы, при этом она готова послушать, что скажет кандидат на премьерский пост.

— Безусловно, это человек высокого профиля и больших способностей , — признал в беседе с «Известиями» член комиссии палаты депутатов по иностранным делам от «Лиги» Вито Коменчини. — Но главный путь для нас — это выборы . Мы осознаем ситуацию, с которой столкнулись, и нам надо дожить до этого деликатного момента. Но люди требуют выборов, и игнорировать всё это было бы неправильно.

По словам экспертов, судьба правительства Драги во многом зависит именно от «Пяти звезд» и «Лиги».

Кризис без короны Заседание нижней палаты парламента в Риме, Италия Фото: Global Look Press/Xinhua

— Сейчас главный вопрос в том, удастся ли ему заручиться поддержкой парламентариев , — сказала «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Елена Маслова. — Партии намерены принимать участие в разрешении той ситуации, в которой оказалась Италия, и уже заявили, что они хотят политическое правительство. Поэтому представить, что страну возглавит технический совет министров, все члены которого были бы беспартийными, сложно. Скорее всего, это будет смешанный вариант .

Что касается досрочных выборов, то в ближайший год, их скорее всего, не будет: через полгода в Италии наступает так называемый белый семестр — он начинается за шесть месяцев до выборов президента, которые пройдут в республике в 2022 году. На этот срок состав парламента блокируется и проведение голосования просто невозможно, пояснила Елена Маслова.