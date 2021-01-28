Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте

Лидер вышедшей из правящей коалиции Италии партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил о готовности поддержать и временное, и политическое правительство, но не во главе с экс-премьером Джузеппе Конте. Об этом политик заявил после консультаций у президента Серджо Маттареллы в четверг, 28 января.

По словам Ренци, партия готова к любым решениям, чтобы избежать новых выборов. Как пишет газета La Repubblica, политик заявил о готовности поддержать не только политическое правительство, которому отдается предпочтение, но и институциональное.

В материале отмечается, что Ренци дал понять, что не поддерживает идею предоставить Конте право снова формировать правительство, но готов к обсуждению других кандидатур. Также политик якобы указал, что без партии «Живая Италия» другого большинства в правительстве может и не быть.

О том, что Конте планирует покинуть занимаемую должность, стало известно 25 января. Считается, что причиной отставки премьера стали разногласия в правящей коалиции. Так, малая партия «Живая Италия» объявила об уходе своих представителей из Совета министров. Это привело к тому, что без ее голосов нынешняя коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством.

На следующий день Конте подал заявление об отставке президенту страны Серджо Маттарелле.

По данным итальянских СМИ, Маттарелла не намерен проводить выборы и планирует поручить Конте в третий раз сформировать правительство. Перед этой процедурой президент Италии хочет убедиться, что премьер-министр получит большинство голосов в парламенте.

Предположительно, в ближайшее время Маттарелла проведет встречи с представителями политических партий Италии, после чего будет объявлено окончательное решение.

Действующий состав правительства, сформированный Конте, прошел торжественную церемонию присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать. Также к коалиции присоединилась «Живая Италия».