Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Мир
Пентагон ушел от ответа о захвате российского ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии
Мир
Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели
Мир
В США выявили первые случаи заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2
Общество
МГУ возобновит очные занятия для студентов с 8 февраля
Мир
В МИД оценили возможность зеркальных мер в связи с запретом Литвы на въезд Киркорову
Мир
Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте
Мир
В Баку сошел оползень и засыпал дорогу
Мир
В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике

Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер вышедшей из правящей коалиции Италии партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил о готовности поддержать и временное, и политическое правительство, но не во главе с экс-премьером Джузеппе Конте. Об этом политик заявил после консультаций у президента Серджо Маттареллы в четверг, 28 января.

По словам Ренци, партия готова к любым решениям, чтобы избежать новых выборов. Как пишет газета La Repubblica, политик заявил о готовности поддержать не только политическое правительство, которому отдается предпочтение, но и институциональное.

В материале отмечается, что Ренци дал понять, что не поддерживает идею предоставить Конте право снова формировать правительство, но готов к обсуждению других кандидатур. Также политик якобы указал, что без партии «Живая Италия» другого большинства в правительстве может и не быть.

О том, что Конте планирует покинуть занимаемую должность, стало известно 25 января. Считается, что причиной отставки премьера стали разногласия в правящей коалиции. Так, малая партия «Живая Италия» объявила об уходе своих представителей из Совета министров. Это привело к тому, что без ее голосов нынешняя коалиция перестала обладать стабильным парламентским большинством.

На следующий день Конте подал заявление об отставке президенту страны Серджо Маттарелле.

По данным итальянских СМИ, Маттарелла не намерен проводить выборы и планирует поручить Конте в третий раз сформировать правительство. Перед этой процедурой президент Италии хочет убедиться, что премьер-министр получит большинство голосов в парламенте.

Предположительно, в ближайшее время Маттарелла проведет встречи с представителями политических партий Италии, после чего будет объявлено окончательное решение.

Действующий состав правительства, сформированный Конте, прошел торжественную церемонию присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать. Также к коалиции присоединилась «Живая Италия».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021