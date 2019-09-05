Новое правительство во главе с Джузеппе Конте приведено к присяге

Торжественная церемония присяги нового правительство состоялась 5 сентября в президентском Квиринальском дворце в присутствии президента Серджо Маттарелы. Об этом сообщает Corriere della Sera. В состав новой правящей коалиции вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать.

Первым клятву принес премьер-министр, произнеся традиционную фразу: «Клянусь в верности республике, соблюдать конституцию и законы и выполнять свои функции в интересах нации».

Министром иностранных дел Италии стал лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо, который занимал пост вице-премьера в предыдущем правительстве. Главой МВД Конте назначил Лучану Ламорджезе (ранее она занимала пост префекта Милана), а министром экономики и финансов — Роберто Гуальтери.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, спустя год после начала работы нового правительства. В тот день прекратила свое существование правящая коалиция, сформированная партией «Лига». В конце августа Конте объявил о намерении покинуть пост премьера республики после заявления лидера «Лиги» Маттео Сальвини, который счел невозможным продолжение работы коалиционного правительства. Затем начались консультации с политическими партиями страны по поводу формирования нового правительства.