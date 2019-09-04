Оставшийся премьер-министром Италии Конте объявил состав своего кабинета

Джузеппе Конте, возглавлявший прежнее коалиционное правительство Италии в составе партий «Движение 5 звезд» (Д5З) и «Лиги», остался премьер-министром в новом кабинете и объявил его список. Об этом в среду, 4 сентября, пишет Rai News.

Так, МВД возглавит префект Милана Лучана Ламорджезе, министерством экономики будет управлять глава комиссии по экономическим и валютным проблемам Европарламента Роберто Гуалтьери. Из предыдущего кабинета остались министр по вопросам окружающей среды Серджо Коста и министр юстиции Альфонсо Бонафеде.

Всего в кабинет вошел 21 министр и статс-секретарь Совмина. Церемония приведения к присяге состоится в четверг в 10:00 (11:00 мск) в президентском Квиринальском дворце. После этого на голосование в обеих палатах будет поставлен вопрос о доверии новому кабмину.

3 сентября Д5З с 79,3% внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией. Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, спустя год после начала работы нового правительства. В тот день прекратила свое существование правящая коалиция, сформированная Д5З и партией «Лига». Лидер последнего движения Маттео Сальвини говорил о желании выразить недоверие Конте и предлагал устроить досрочные выборы. После того как итальянский лидер принял отставку премьера, он назначил двухдневные консультации по выходу из политического кризиса в стране.