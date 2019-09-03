В парламенте Италии создали коалицию

Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (Д5З) с 79,3% внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией. Об этом сообщает телеканал Rai News 24.

Опрос прошел онлайн на сайте партии Rousseau 3 сентября. В нем участвовали 79 тыс. членов Д5З, что на 23 тыс. человек превысило показатели рекордного голосования по вопросу лидерства в «Движении» бывшего вице-премьера Луиджи Ди Майо. От итогов этого голосования зависело будущее новой коалиции.

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, спустя год после начала работы нового правительства. В тот день прекратила свое существование правящая коалиция, сформированная Д5З и партией «Лига». Лидер последнего движения Маттео Сальвини говорил о желании выразить недоверие Конте и предлагал устроить досрочные выборы. После того как итальянский лидер принял отставку премьера, он назначил двухдневные консультации по выходу из политического кризиса в стране.