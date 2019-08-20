Президент Италии принял отставку премьера Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла 20 августа принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте.

При этом Маттарелла предложил Конте продолжать исполнять обязанности главы правительства до завершения политического кризиса, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Соответствующие консультации назначены на среду, 21 августа в 16.00 по местному времени. Они начнутся с телефонной беседы с бывшим президентом Италии Джорджо Наполитано.

Затем Маттарелла поочередно примет спикеров Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а также делегации основных парламентских партий страны.

Президент должен выяснить, существуют ли условия для формирования нового парламентского большинства или Италии предстоит провести внеочередные выборы.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, когда перестала существовать правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига».

Лидер последней и вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками. Он также заявил о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов.

Поводом для так называемого кризиса послужили противоречия из-за строительства скоростной железной дороги Турин–Лион. «Лига» и Конте выступают за, M5S — против.

В ответ Конте потребовал от своего заместителя объяснений и напомнил ему, что созыв парламента на внеочередную сессию не входит в обязанности главы МВД — это право остается за президентом.

В июле Сальвини заявил, что не получал «ни рубля, ни литра водки» из России в ответ на сообщения СМИ о получении финансирования «Лиги» с российской стороны.

4 августа вице-премьер Италии назвал главу России Владимира Путина великим президентом и пообещал наладить отношения между странами.