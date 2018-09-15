Глава МИД Люксембурга выругался в адрес Сальвини после слов о мигрантах

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сорвался на брань, слушая выступление главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини на конференции в Австрии.

Инцидент произошел на одном из закрытых совещаний в Вене, где проходит обсуждение вопросов миграции в Евросоюз. Видеозапись перепалки выложил в своем Twitter сам Сальвини.

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: “Merda”.

Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro??? #Asselborn pic.twitter.com/CGMh4cBY49 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 14, 2018

Лидеров итальянской правой партии «Лига», выступая перед своими коллегами, заявил, что его стране мигранты не нужны. «Возможно, такая потребность есть в Люксембурге», — сказал Сальвини.

После этого глава люксембургского МИДа сорвал с себя наушники и попытался перебить Сальвини.

«В Люксембурге работали десятки тысяч итальянцев, которые приехали как мигранты, чтобы у вас были средства для детей. Да черт возьми!» — вспылил Ассельборн на французском, использовав при этом бранное слово.

Во время избирательной кампании партии «Лига» на Сицилии, которая сформировала новое правительство Италии, комментируя миграционную политику, Сальвини заявил, что Тунис «экспортирует не джентльменов, а заключенных».

Кроме того, Сальвини ранее цитировал возглавлявшего Италию в 1922–1943 годах лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини в день его рождения.

Сальвини неоднократно выступал за пересмотр отношений с Россией и критиковал санкционную политику Евросоюза.