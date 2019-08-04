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Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Серебряков
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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии, лидер партии «Лига», входящей в правительственную коалицию, Маттео Сальвини положительно отозвался о российском президенте Владимире Путине и пообещал наладить отношения между странами. Об этом сообщило информагентство ANSA.

По его словам, Путин является великим президентом. Сальвини также добавил, что говорит об этом, потому что действительно так считает, хотя намекнул, что СМИ обвиняют его в проплаченных речах.

Также Сальвини выделил среди других мировых лидеров президента США Дональда Трампа, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главу Бразилии Жаира Болсонару как заслуживающих доверия.

10 июля Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии «Лига» с российской стороны.

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