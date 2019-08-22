Глава Италии назначил новые консультации о возможном правительстве

Итальянский президент Серджо Маттарелла назначил новые политические консультации о возможном правительстве страны. Об этом 22 сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала Rai News 24.

«Мне сообщили, что начаты переговоры, обратились с просьбой дать время на дополнительное выяснение условий для формирования парламентского большинства», — рассказал Маттарелла после завершения первого тура переговоров о путях выхода из правительственного кризиса. Он также объявил, что новый раунд консультаций состоится 27 августа.

Ранее в этот же день сообщалось, что новым итальянским премьер-министром, по мнению журналистов, может стать женщина.

20 августа итальянский лидер Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте. После этого президент начал двухдневные консультации по выходу из политического кризиса.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, когда перестала существовать правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига». Лидер последней Маттео Сальвини заявил о желании выразить недоверие главе правительства Джузеппе Конте и предложил устроить в стране досрочные выборы.