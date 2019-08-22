Премьером Италии может стать женщина

Итальянским премьер-министром впервые может стать женщина. Об этом 22 августа сообщает «Говорит Москва».

По словам журналистов, заместитель председателя Конституционного суда Италии Марта Картабья — наиболее вероятная кандидатура на пост главы коалиционного правительства Италии, передает радиостанция.

20 августа итальянский лидер Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Джузеппе Конте. После этого президент начал двухдневные консультации по выходу из политического кризиса.

Политический кризис в Италии начался 8 августа, когда перестала существовать правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига». Лидер последней Маттео Сальвини заявил о желании выразить недоверие главе правительства Джузеппе Конте и предложил устроить в стране досрочные выборы.