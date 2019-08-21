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Политологи спрогнозировали будущее итальянского правительства

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Фото: TASS/Zuma
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20 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте ушел в отставку и вместе с ним завершило деятельность и все правительство, которе проработало чуть больше года.

Теперь президент страны Серджо Маттарелла должен решить, нужны ли Италии досрочные выборы. В свою очередь, глава МВД и партии «Лига» Маттео Сальвини уже давно метит в кресло премьера и весьма

заинтересован в скорейшем проведении выборов.

При этом политологи считают, что в Италии политический кризис может затянуться. Так, по словам одного из экспертов, даже если выборы и состоятся, то дальнейшая расстановка сил не совсем ясна, поскольку ни у одной партии нет нужного количества голосов.

В это же время, сенатор от партии «Вперед, Италия!» Андреа Каузина считает, что «Лига» сохранит свое лидерство и будет играть одну из ведущих ролей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Инициатива предсказуема: каким будет кабмин Италии после ухода Конте

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