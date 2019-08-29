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Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство

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Фото: TASS/Zuma/Alberto Lingria
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Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 29 августа, проведет встречу с ушедшим на прошлой неделе в отставку с поста премьер-министра Джузеппе Конте.

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«Президент Маттарелла вызвал профессора Конте завтра к 09:30 (10:30 мск. — Ред.) в Квиринальский дворец (официальная резиденция главы государства. — Ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter президента республики.

Как ожидается, Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе договоренностей, достигнутых во время консультаций президента с представителями парламентских партий, пишет «Коммерсант».

Ранее популистское «Движение пяти звезд» (M5S) и оппозиционная левоцентристская Демократическая партия (PD) сообщили о создании парламентского большинства. Накануне сообщалось, что две партии пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.

Италия в августе погрузилась в политический кризис после того, как вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини вывел правопопулистскую «Лигу», лидером которой он является, из альянса с «Движением пяти звезд», ожидая проведения досрочных выборов и рассчитывая в таком случае получить большинство в парламенте на фоне популярности его партии и успехов по итогам выборов в Европарламент.

Однако, пишет британская The Guardian, стратегия вице-премьера не сработала: давние «враги» M5S и PD сумели объединиться. Тем не менее неясно, насколько крепким будет новый союз — «движение» и демократы теперь должны договориться по ряду важных политических вопросов.

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