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В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства

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Фото: TASS/Zuma
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В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.

Если M5S и PD не сумеют создать коалицию к среде, 28 августа, президент республики Серджо Маттарелла назначит временное правительство, а затем — досрочные выборы.

Переговоры двух партий были ранее приостановлены из-за разногласий по поводу кандидатуры главы кабмина: «Движение пяти звезд» настаивало, что пост должен снова занять Джузеппе Конте, который объявил об отставке на прошлой неделе. Такое решение он принял после того, как вице-премьер и глава МВД, лидер правопопулистской «Лиги» Маттео Сальвини призвал выразить недоверие главе правительства.

В ходе своего объявления об отставке Конте раскритиковал Сальвини, назвав политика безответственным, пишет Би-би-си. Таким образом, 20 августа коалиционное правительство «Лиги» и «Пяти звезд» распалось, продержавшись у власти 14 месяцев. С того дня президент Серджо Маттарелла начал двухдневные консультации по выходу из политического кризиса.

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