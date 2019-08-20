Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса. Его выступление в Сенате во вторник, 20 августа, транслировали итальянские телеканалы.

«Я намерен завершить этот политический переход, заявив, что после заседания направлюсь к президенту республики и вручу ему прошение об отставке», — приводит его слова «РИА Новости».

8 августа в Италии перестала существовать правящая коалиция, сформированная «Движением 5 звезд» и партией «Лига», когда лидер последней и вице-премьер Маттео Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками. Он также заявил о необходимости скорейшего проведения досрочных выборов в парламент.

Поводом для так называемого кризиса послужили противоречия из-за строительства скоростной железной дороги Турин–Лион. «Лига» и Конте выступают «за», M5S — «против».

В ответ Конте потребовал от своего заместителя объяснений и напомнил ему, что созыв парламента на внеочередную сессию не входит в обязанности главы МВД — это право остается за президентом Серджио Маттареллой.