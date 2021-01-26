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Премьер-министр Италии подал в отставку

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту страны Серджо Маттарелле, сообщает во вторник, 26 января, Rai News.

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Глава кабинет министров объявил о своих намерениях утром, перед встречей с Маттареллой.

«Я благодарю весь состав правительства, каждого министра, за каждый день этих месяцев совместной работы», — сказал Конте.

Беседа продолжалась около получаса. В свою очередь глава государства взял время на принятие решения и предложил правительству исполнять свои текущие обязанности.

О том, что Конте планирует покинуть занимаемую должность, стало известно 25 января. Считается, что причиной отставки стали разногласия в правящей коалиции.

По данным итальянских СМИ, Маттарелла не намерен проводить выборы и планирует поручить Конте в третий раз сформировать правительство. Перед этой процедурой президент Италии хочет убедиться, что премьер-министр получит большинство голосов в парламенте.

Предположительно, в ближайшее время Маттарелла проведет встречи с представителями политических партий Италии, после чего будет объявлено окончательное решение.

Действующий состав правительства, сформированный Конте, прошел торжественную церемонию присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать.

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