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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решил уйти в отставку

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку. Об этом он объявит во вторник, 26 января, на заседании совета министров, сообщает в понедельник, 25 января, пресс-служба правительственного дворца Киджи.

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«Во вторник в 09:00 (11:00 мск. — Ред.) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле», — говорится в заявлении.

Отставка премьера обусловлена тем, что правящая коалиция в составе «Движения "5 звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

14 января газета La Repubblica сообщала, что Конте планировал 18 января поставить в палате депутатов национального парламента вопрос о доверии правительству. В этот же день стало известно, что итальянский премьер сообщил главе республики о намерении прояснить в парламенте политическую ситуацию, сложившуюся после отставки двух министров от партии «Живая Италия».

Речь идет об уходе с постов министра сельского хозяйства Италии и министра по вопросам равных возможностей. Оба политика состоят в вышеуказанной партии. В связи с этим нынешняя коалиция может потерять большинство в парламенте без голосов «Живой Италии». Глава партии, экс-премьер Маттео Ренци заявил, что «Живая Италия» готова уйти в оппозицию.

Таким образом, правительство рискует получить вотум недоверия, а в стране оформилась перспектива правительственного кризиса на фоне разногласий вокруг плана восстановления от последствий пандемии, так как большую часть финансирования составляют средства Евросоюза.

56-летний Конте занимает должность главы итальянского правительства с июня 2018 года.

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