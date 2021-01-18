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Лавров оценил негативное отношение Италии к антироссийским санкциям ЕС

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Искреннее негативное отношение Италии к антироссийским санкциям ЕС соответствует национальным интересам Рима и способствует сотрудничеству с Россией. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

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«Италия, я так понимаю, не без возражений со стороны Брюсселя отстаивает свое право развивать двусторонние отношения с РФ и делает это, по-моему, искренне. Такая линия отражает правильное понимание интересов Итальянской Республики», — подчеркнул он.

По оценкам министра, Италия не рассматривает санкции в качестве эффективных инструментов воздействия ни на Россию, ни на кого бы то ни было.

Лавров назвал отношения Москвы и Рима хорошими. Италия, отметил он, является одной из стран Евросоюза, которая, следуя дисциплине и принципам солидарности, действующим в ЕС, считает нецелесообразным занимать агрессивную позицию по отношению к России.

Глава российского внешнеполитического ведомства оценил заинтересованность граждан Италии и России в продолжении гуманитарных, спортивных и культурных контактов. Добрые традиции русско-итальянских отношений помогают отвечать на запросы бизнеса и граждан обеих стран, резюмировал Лавров.

В марте 2020 года Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale уже выступала против ужесточения и продления санкций против России, что, по их словам, ведет к обострению торговых и политических отношений двух стран, особенно в условиях распространения коронавируса.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Сенатор от итальянской оппозиционной партии «Вперед, Италия» Маурицио Гаспарри выразил возмущение этим решением ЕС. Он подчеркнул, что такое решение демонстрирует близорукость европейских властных институтов, которые «вредят друзьям и бросают страны — члены ЕС».

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

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