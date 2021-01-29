В Италии допустили формирование кабмина на основе прежней правящей коалиции

Президент Италии Серджо Маттарелла объявил, что видит условия для формирования правительства на основе предыдущей правящей коалиции. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 29 января, по завершении политических консультаций с участием представителей разных партий.

Глава государства считает необходимым проверить данные условия на практике, пишет La Repubblica.

«В ходе консультаций я получил заверения в готовности политических сил, которые поддерживали предыдущее правительство», — отметил глава государства.

Также сообщается, что Маттарелла вызвал спикера нижней палаты парламента Роберто Фико. Он поручит ему изучить условия для создания правительства, которое получит поддержку парламентского большинства.

25 января стало известно, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку. Отмечается, что это связанно с тем, что правящая коалиция в составе движения «Пять звезд» и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци.

На следующий день Конте подал заявление об отставке президенту страны.

Накануне вышедшей из правящей коалиции Италии партии «Живая Италия» Маттео Ренци заявил, что готов поддержать и временное, и политическое правительство, но не во главе с Конте.

Как сообщали итальянские СМИ, президент Италии не намерен проводить выборы и планирует поручить Конте в третий раз сформировать правительство. Перед этой процедурой глава государства хочет убедиться, что премьер-министр получит большинство голосов в парламенте.

Действующий состав правительства, сформированный Конте, прошел торжественную церемонию присяги в сентябре 2019 года. В состав новой правящей коалиции тогда вошли «Движение пяти звезд» и Демократическая партия, которые до этого были не готовы сотрудничать. Также к коалиции присоединилась «Живая Италия».