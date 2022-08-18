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Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время визита в Бранденбург

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Фото: Global Look Press/Carsten Koall
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Канцлера Германии Олафа Шольца освистала толпа активистов во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург в среду, 17 августа, пишет Focus.

«Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай». Шольца с трудом можно было понять», — сообщает издание.

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2 апреля Шольца освистали в Эссене в ходе митинга, приуроченного к началу избирательной кампании социал-демократической партии страны на выборах в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Сообщается, что канцлер ФРГ отреагировал очень эмоционально на подобное недовольство граждан.

В соцсетях распространился видеоролик, на котором группа людей в последних рядах толпы кричит и свистит во время того, как Шольц говорит о том, что в Германии с солидарностью относятся к украинским беженцам, а также проблемам в здравоохранении «на протяжении всей пандемии коронавируса».

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