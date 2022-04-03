Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене

Канцлер Германии Олаф Шольц эмоционально отреагировал на свист и крики во время своего выступления в Эссене. Об этом в субботу, 2 апреля, пишет издание Kölnische Rundschau.

Отмечается, что глава правительства ФРГ выступал на митинге в городе Эссен, который был приурочен к началу избирательной кампании социал-демократической партии страны на выборах в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

В соцсетях распространился видеоролик, на котором группа людей в последних рядах толпы кричит и свистит во время того, как Шольц говорил о том, что в Германии с солидарностью относятся к украинским беженцам, а также проблемам в здравоохранении «на протяжении всей пандемии коронавируса».

В ответ на свист Шольц сказал публике, что они могут «спокойно кричать».

«Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины — чтобы можно было без страха сказать свое мнение», — сказал он.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что он не принимает злой цинизм, с которым некоторые говорят, что граждане не могут выразить свое мнение по этой теме. Он посоветовал людям оглянуться на диктатуры этого мира и заверил, что тогда они поймут, что это значит.

Ранее, 23 марта, Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого призвал к скорейшему заключению перемирия.

Канцлер также отметил необходимость улучшения гуманитарной ситуации на Украине. После этого разговора он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне глава правительства ФРГ заявил, что антироссийские санкции имеют обратный эффект. По его мнению, Европа и ее партнеры ввели весьма тяжелые антироссийские санкции. При этом ограничения направлены на экономический рост страны.

Шольц, однако, отметил значимость обратного эффекта соответствующих мер. Канцлер подчеркнул, что экономические последствия для Евросоюза должны быть преодолимы, поэтому Германия и выступила против эмбарго на российские энергоносители. Как добавил Шольц, многие другие члены ЕС, покупающие нефть, газ, уголь и другие источники сырья, согласны с предложением ФРГ.

Между тем Путин 31 марта подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа, поставленного начиная с 1 апреля текущего года. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Президент заявил, что газ не будет поставляться бесплатно.

19 марта в ФРГ предупредили о возможной нехватке газа в стране следующей зимой. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил, что сбой в поставках газа промышленным предприятиям может привести к пагубному влиянию на другие сферы.

11 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит к середине мая план по ликвидации зависимости Евросоюза от российских газа, нефти и угля к 2027 году.

Разговоры об отказе от российских энергоресурсов усилились на Западе на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса с 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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