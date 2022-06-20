«Пусть Макроны, Шольцы и Драги посмотрят на Брянск»

Как население приграничного российского региона относится к обстрелам ВСУ и визитам на Украину европейских политиков, кого в РФ сегодня можно считать элитой и легко ли развивать региональную экономику в условиях санкций. Об этом и многом другом на полях юбилейного Петербургского международного экономического форума в эксклюзивном интервью газете «Известия» рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Ракетный удар был и именно по жилому массиву»

— Александр Васильевич, как сегодня оцениваете обстановку в регионе? Как ее воспринимает население?

— Как стабильную, но тревожную. Мы являемся субъектом, который граничит с двумя регионами Украины. Это Сумская и Черниговская области. Это 375 км границы. На этой территории находится шесть муниципальных районов. Мы прикрыты от нападений и с воздуха, и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов происходили и происходят. Это и обстрел поселка Климово, когда два вертолета нанесли удар с территории Украины. Этот населенный пункт находится в 13 км от границы. Тогда у нас пострадало восемь человек, один из которых маленький ребенок почти двух лет. Мы его отправили на лечение в Москву. Сейчас, слава Богу, его выписали из больницы. Он бегает, ходит, и здоровью ничего не угрожает. Но одна женщина 74 лет до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Всем, чем можно, мы оказываем помощь. В Климове у нас два дома сгорело. Уже приобрели за 4,3 млн рублей один дом для пострадавших. Второй дом был оценен в 3,8 млн рублей. Его уже покупают. Все, получившие ущерб здоровью, получили выплаты. В случае легкого ущерба — 200 тыс. рублей, среднего или тяжелого — по 400 тыс. рублей. Кроме того, мы выплатили 2,4 млн рублей владельцам машин и собственникам домов, которые при обстрелах получили повреждения. Всего на эти цели было потрачено порядка 46 млн рублей.

Богомаз Один из сгоревших от удара ВСУ домов в поселке Климово в Брянской области Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Вам оказывается какая-то помощь из федерального бюджета на эти цели?

— Нет, это деньги региона, а точнее, муниципального образования, где это произошло. Сейчас такая же ситуация в Клинцах. Это второй по численности населения город в области. В нем проживает порядка 80 тыс. человек. Там ВСУ нашли, как говорят военные, брешь в нашей противовоздушной обороне. Понятно, что сейчас она закрыта. Но ракетный удар был и именно по жилому массиву. Это был пригород Клинцов — село Займище, в котором проживает порядка 3 тыс. человек. Это произошло в восемь часов утра, когда все люди были дома. Прилетела ракета «Точка-У». В результате этого удара у нас было шесть пострадавших. Но, слава Богу, у всех у них легкие ранения. Все находятся сейчас в больнице. В самом городе Клинцы введена чрезвычайная ситуация. Там, как и в Климове, люди получат всю необходимую помощь.

— Как вы оцениваете сегодня действия наших военных? Насколько регион защищен от таких ударов?

— Я оцениваю их как профессиональные и качественные. Не специалист в военном деле, но вижу, как сегодня взаимодействуют разные рода войск. Мы всячески, чем можем, им помогаем — и материальным обеспечением, и провиантом. Это, знаете, такая чистая русская хлебосольность. Жители нашего региона и приграничных территорий всячески стараются скрасить их тяжелую службу.

— То есть настроение у населения боевое?

— Нет, оно тревожное. Но паники нет. Хотя, конечно, те, кто совершает эти обстрелы, хотят посеять панику. Люди прекрасно понимают: когда с той стороны наносят удары по мирным жителям, а не по военным — кто бы что ни говорил, а это и есть фашизм. Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там, — почему ВСУ стреляли в мирное население? Почему они не воюют с армией?

Богомаз1 Последствия атаки со стороны ВСУ села Займище в Клинцовском городском округе Брянской области Фото: ИЗВЕСТИЯ

То же происходит в Донецке и Луганске. Сейчас я приехал из Луганска, где мы заключили соглашение с нашим подшефным городом Брянка. Что там происходило и происходит, мы видим своими глазами.

Негодяи, конечно, были всегда, и во время Великой Отечественной войны. Сейчас мы наблюдаем, как из России побежали так называемые артисты, которые сами себя объявили королями и королевами. Сегодня в Брянске столько талантливых людей, которые затмят и Пугачеву, и Галкина. При этом перебежчики считают себя элитой России. Но нет! Элита сегодня — это те люди, которые воюют, сеют, пашут. А они — предатели.

Первых — настоящей элиты — намного больше. 90% открыто поддерживают президента и понимают, что было бы, если бы Россия не начала эту операцию. Мы видим, что сегодня против нас весь западный мир, но мы это всё уже проходили, просто надо вспомнить историю. Это было и в царской России в 1914 году, когда мы побеждали в войне, а элита предала и мы начали проигрывать — не Николай II был в этом виноват. То же мы видели в 1941 году, когда фашисты пришли на нашу землю. И кто пришел? Вся так называемая Европа, захотевшая уничтожить Россию.

«Время сложное. Но это время возможностей»

— Насколько сегодня большой поток беженцев из Украины? Удается ли всем оказать помощь?

— У нас беженцев не так много. Всего через наш регион прошло порядка 10 тыс. человек. На сегодня в области находится около 1850 человек. А если говорить о пунктах временного размещения, то там находится всего 153 человека и 53 ребенка. Остальные проживают у своих родственников. Всем мы оказываем помощь. Дети ходят в детские сады, школьники в школы, взрослые получают пособия. Мы, славяне, отличаемся тем, что в тяжелые времена последнее отдадим. И это никакая не нагрузка, а наша обязанность — помочь людям, которые оказались в сложной ситуации. Мы будем помогать и будем восстанавливать ту же Брянку. Я благодарен жителям нашей области, которые собрали порядка 600 т продовольствия и отправили туда. Сейчас вот еще новую технику им передадим. Это подъемный кран, грейдеры, погрузчики, машины по вывозу мусора, бензопилы, сварочные аппараты, триммеры… Всё, что необходимо для работы, ЖКХ. Конечно, мы будем помогать восстанавливать там школы и больницы, другие социально важные объекты.

Богомаз2 Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

— Экономика России серьезно пострадала от санкций. Сказались ли ограничения на экономике области? Что больше всего нуждается в поддержке?

— Конечно, ситуацию, которая сегодня складывается, когда весь мир против нас, введен шестой пакет санкций, нельзя назвать благополучной. Но мы возьмем пять последних месяцев, когда мы работаем в этих новых условиях. В Брянской области жилья сдали в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 10,3% — с учетом того, что каждый год по этому показателю мы росли. На ПМЭФ мы заключили соглашения по строительству новых свиноводческих комплексов, расширению производства мяса птицы, хранения зерна.

Если взять нашу промышленность, то тут показатели выросли на 18,3%. В начале года у нас заработал современный завод по газовому оборудованию, который полностью выполняет функцию импортозамещения того, что мы получали из-за рубежа.

И, конечно, вишенка на торт. То, что в производстве является основным — это деньги. Мы за пять месяцев приросли по консолидированному бюджету на 4,2 млрд рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга это, конечно, копейки, а для нас 24% роста к уровню прошлого года. То есть экономика живет и работает. Сложности будут, но это же и возможности, шанс производить в России всё то, что раньше не производилось. Думаю, мы успешно решим все проблемы и пойдем дальше. Это наши рабочие места, поступления в бюджет, это развитие страны. Так что не стоит сгущать краски. Хотя, действительно, время сложное. Но это время возможностей.

Когда все это началось, в регионе был создан специальный штаб, куда вошли все мои замы по направлениям, люди, которые работают на предприятиях в различных отраслях. И те проблемы, которые возникали, мы стали решать вместе. И сейчас мы живем, работаем и увеличиваем производство.

Богомаз3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Ряд политиков считает, что такие жесткие санкции могут продлиться максимум год, потом Запад не выдержит. Хочется услышать ваш прогноз.

— Я согласен потерпеть и два года, и больше. Другого не может быть. Или мы будем великой страной, или нас не будет. Другого не дано. Просто нужно работать не семь, а хотя бы 15 часов.

— На ПМЭФ в этот раз не приехали многие европейские политики и бизнесмены. Это сказалось на его представительности?

— Ну, не приехали и не приехали. Пусть они себе уши отморозят. У них же нефти, газа, полезных ископаемых нет. А у нас есть всё. Мы производим 40% минеральных удобрений всего мира. Это 60 млн т, из которых Россия потребляет шесть. А оставшиеся 54 млн — производство 540 млн т зерна, которое они производили. Если мы им эти удобрения не дадим, что они будут делать? Чем будут кормить своих людей?

Что касается самого форума, то для нас это всегда новые знакомства, новая информация, которая является основой любого бизнеса. Мы в этот раз подписали инвестиционных соглашений на сумму порядка 14 млрд рублей. Безусловно, это здорово. Не приехала Европа — приехали другие страны. Мы великая страна, с большими возможностями и с трудолюбивым народом.