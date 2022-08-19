Шольц такое: что стоит за скандалом вокруг канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 августа выступил перед следственной комиссией в Гамбурге в рамках расследования о возможной связи его партии (СДПГ) с финансовой аферой. Шольца подозревают в том, что, будучи мэром Гамбурга в 2016 году, он мог оказать пособничество банку Warburg Bank, который избежал налоговых выплат в размере €47 млн. Генеральная прокуратура Гамбурга не видит оснований для подозрений в адрес немецкого канцлера. Тем не менее ушедшая в оппозицию ХДС/ХСС заинтересована в том, чтобы раскачать это дело . Опрошенные «Известиями» политологи, однако, уверены, что это разбирательство вряд ли обернется перестановками в немецком правительстве.

Преступление и доказательства

19 августа канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пришлось уже во второй раз предстать в качестве свидетеля перед специально созданной следственной комиссией Гамбурга (PUA) по делу о финансовых махинациях в рамках так называемого Cum-Ex (серия уголовных дел в отношении сети мошенников, которые незаконно получали денежные средства, используя схему по возврату налогов). Одним из фигурантов этого дела стал гамбургский банк Warburg Bank. В 2016 году налоговые органы города отказались требовать с него вернуть €47 млн. Олафа Шольца, который в то время занимал пост мэра Гамбурга, подозревают в оказании политического влияния на налоговые структуры .

Шольц такое Канцлер Германии Олаф Шольц присутствует на заседании, чтобы ответить на вопросы парламентариев по делу Cum-Ex, в ратуше в Гамбурге, 19 августа 2022 года Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Отметим, что прокуратура Кельна начала расследование в отношении пяти менеджеров Warburg Bank по подозрению в уклонении от уплаты налогов еще в феврале 2016 года. Однако не так давно вскрылись новые подробности. В одном из сейфов гамбургского Warburg Bank было обнаружено более €214 тыс. Его владельцем оказался экс-депутат бундестага и однопартиец немецкого канцлера Йоханнес Карс (СДПГ). Как раз этого политика следствие подозревает в оказании пособничества мошенникам. Сообщается, что, после того как против Warburg Bank было инициировано расследование, он организовал встречу акционеров банка с Олафом Шольцем и его преемником на посту мэра Петером Ченчером. Налоговые органы Гамбурга потребовали все-таки вернуть €47 млн, но через некоторое время (как раз после встреч) неожиданно отказались от взыскания.

Олаф Шольц при этом всегда отвергал подозрения в том, что, будучи мэром Гамбурга, он оказывал влияние на налоговую политику Warburg Bank . В апреле 2021 года еще только будущий канцлер ФРГ был допрошен в Гамбурге в качестве свидетеля по этому делу. Тогда он признал, что встречался с экс-председателем банка, но сказал, что не может вспомнить подробности. Spiegel подробно расписал всю хронологию скандала, согласно которой Шольц трижды встречался с представителями Warburg Bank.

Стоит отметить, заявление «по подозрению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов» против Олафа Шольца, бургомистра Гамбурга Петера Ченчера и ряда других лиц в феврале этого года подал гамбургский юрист Герхард Штрате. Однако 16 августа Генпрокуратура отвергла заявление как «необоснованное».

Шольц такое Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в канцелярии в Берлине, 18 августа 2022 года Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сам Шольц заявил журналистам на прошлой неделе: «Этому вопросу уже два с половиной года . Было изучено бесчисленное количество документов, выслушано бесчисленное количество людей. Результат неизменен: никакого политического влияния не было». На вопрос, что он знает об обнаруженных €214 тыс, канцлер ФРГ ответил: «Ничего» .

Во время слушания 19 августа Олаф Шольц лишь еще раз отверг свою причастность к скандалу с Warburg Bank, отметив, что он по-прежнему не может вспомнить детали на встречах с представителями банка. Как отмечает Tagesspiegel, «утверждения об обратном в ходе опроса ничем не подкреплялись».

Разыграть карту

На фоне череды отставок в европейских правительствах СМИ и конкуренты Шольца не хотят спустить это дело на тормозах .

Корреспондент издания Focus Ульрих Рейтц и вовсе привел на этой неделе новые доказательства причастности канцлера к афере гамбургского банка. Журналист указывает, что руководивший финансовым ведомством Гамбурга до 2016 года Вольфганг Пайнер (ХДС) рассекретил наследника своего поста Петера Ченчера (тот самый коллега Шольца и нынешний мэр города). По словам Пайнера, Ченчер получил тогда из банка письмо, в котором говорилось, что в случае выплаты налогов на миллионные суммы он будет вынужден объявить о своем банкротстве. По словам христианского демократа, дополнив его своим указанием, Ченчер отправил письмо подчиненным. После этого якобы и было принято решение не требовать уплаты налогов от Warburg.

Шольц такое Заседание в ратуше в Гамбурге по делу Cum-Ex, 19 августа 2022 года Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Также Генпрокуратура Кельна, изучив переписку всех замешанных в этом деле лиц из гамбургского финансового ведомства, включая Шольца, пришла к выводу, что сообщения, касающиеся дела Warburg, были удалены. Хотя данные телефонного календаря главы правительства и содержат ссылки на встречи с представителями банка.

Ушедшая с рельсов после выборов в 2021 году ХДС/ХСС тем временем пытается призвать канцлера от социал-демократов к ответственности. Например, представитель ХДС в гамбургском комитете по расследованию скандала с Cum-Ex Рихард Зельмакер обвиняет Шольца во лжи. « На самом деле невероятно, что этот человек канцлер. Вонь стоит аж до небес. Это не могло произойти без политического влияния », — отмечает политик в интервью ntv.

« Я не верю ни единому слову канцлера. В Германии вряд ли найдется кто-нибудь, кто устранит многочисленные пробелы в памяти Олафа Шольца », — заявил 19 августа лидер ХДС Фридрих Мерц в интервью Handelsblatt, отметив, что невозможно забыть содержание бесед по такой важной теме.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что к подобным коррупционным скандалам в немецком обществе относятся достаточно чутко. Например, отставка канцлера от ХДС Гельмута Коля в 2000-м произошла из-за отчасти похожей ситуации (тогда выяснилось, что он утаил полученные партией финансовые средства).

Шольц такое Канцлер Германии Олаф Шольц проводит пресс-конференцию после заседания парламентариев по делу Cum-Ex в Гамбурге, 19 августа 2022 года Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

— Будет ли это обвинение против Шольца доказано, вопрос еще открытый. Однако, безусловно, этот случай оставил негативный шлейф. Теперь всё зависит от того, насколько этот скандал подхватят СМИ. В наихудшем сценарии Шольца могла бы ожидать отставка . Учитывая, что его рейтинг и без того невысок, нельзя исключать, что оппозиция попытается инициировать повторное расследование, если дело будет замято, — добавил эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар также не исключил провокации со стороны оппозиции.

— Финансовый скандал не утихает. Канцлера вызвали на ковер, его принудили выступить и оправдываться перед специально созданной следовательской комиссии. Естественно, оппозиция в парламенте и другие соперники Шольца будут этот скандал жадно использовать с целью ослабить канцлера, в надежде, что его правительство рухнет. Шольц, как может, сопротивляется, и доказать его неправоту будет сложно , — заявил «Известиям» эксперт, отметив, что на стороне канцлера все-таки не так мало сил.

Отметим, не только однопартийцы, но и коллеги Шольца по коалиции «Зеленые» и свободные демократы (СвДП) не спешат с обвинениями. Глава СвДП и министр финансов Кристиан Линднер заступился за политика. «Я всегда считал Олафа Шольца честным человеком, находился ли я в оппозиции или, как сейчас, в правительстве, и теперь у меня нет причин сомневаться в этом», — сказал политик газете Rheinische Post. «Зеленые», которые критиковали Шольца за связь с этой аферой, находясь в оппозиции, сейчас притаились . Напомним, в январе прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении руководства партии «Зеленые» из-за незаконно полученных «коронавирусных» выплат.

Заместитель директора Института Европы РАН и руководитель Центра германских исследований Владислав Белов, в свою очередь, считает, что этот инцидент — лишь очередная попытка разыграть карту скандала вокруг Шольца, которая в итоге закончится ничем.

Шольц такое Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

— Он четко обозначил свою позицию неделю назад. Он не был в курсе того, что ему приписывают. Конечно, в условиях отставок ведущих политиков в Великобритании, Италии журналисты с удовольствием разыгрывают такую карту и в отношении Шольца. Однако его позиция, на мой взгляд, прочная. Тем более сейчас ни одна из политических сил не заинтересована в досрочном развале коалиции , — отметил эксперт.

Напомним, это уже далеко не первый скандал вокруг канцлера. В июле СМИ активно писали об отравлении нескольких женщин «наркотиками для изнасилования» на закрытой вечеринке СДПГ . В конце июля Spiegel сообщил, что соседи немецкого канцлера после саммита G7 обнаружили в мусорном баке секретные документы ФРГ . На утилизацию пошла бумага, которую, по правилам секретности, может просматривать только человек, «прошедший проверку безопасности для определения необходимой достоверности». Не стоит забывать тот факт, что именно Олафа Шольца не перестают критиковать за недостаточную помощь военными поставками Киеву . СМИ не устают писать о том, что канцлера всюду освистывают, а в немецких супермаркетах даже появился лимитированный Snickers со слоганом: «Давай, Шольц, включи мозги!» .