Коалиция в пушку: пошатнет ли скандал с «Зелеными» кабмин ФРГ

Скандал с участием политиков «Зеленых» вряд ли закончится отставками в правительстве, однако повлечет падение рейтинга партии , которая часто вступает в спор с партнерами по коалиции. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политологи и политики. Прокуратура Берлина начала расследование в отношении руководства партии «Зеленые», в том числе главы МИД ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера Роберта Хабека. По некоторым данным, в 2020 году они незаконно получили «коронавирусные» выплаты в размере €1500 . Несмотря на то что деньги после внутрипартийной критики вернули, поводом для расследования послужили многочисленные заявления от частных лиц. Чем это обернется для новоиспеченного немецкого кабмина — в материале «Известий» .

Зеленая зарплата

Прокуратура Берлина еще 6 января начала расследование против руководства партии «Союз-90»/«Зеленые». Однако подтвердил это представитель ведомства немецким СМИ 19-го числа . Среди подозреваемых есть и глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.

Политиков обвиняют в злоупотреблении доверием и присвоении партийных активов. В 2020 году они вместе с коллегами решили выплатить себе «коронавирусные» премиальные в размере €1500 — каждому. Средства должны были компенсировать расходы на организацию рабочего места дома из-за удаленного режима работы . В немецком правительстве к влиянию пандемии на всех граждан, включая госслужащих, относились с особым вниманием. В тот период почти все сотрудники федеральных ведомств получали премии, так что назвать это коррупцией будет не совсем правильно. Однако в этом деле возникает вопрос — было ли право у президиума партии утвердить эти премии .

В пресс-службе «Зеленых» «Известиям» не предоставили комментарий. А газете Tagesspiegel представитель партии заявил, что «президиум — высший исполнительный орган и, следовательно, имеет право принимать соответствующие решения».

Коалиция в пушку Фото: Global Look Press/Gregor Fischer

Стоит отметить, что еще после появления внутрипартийной критики деньги вернули. Однако, как удалось выяснить Spiegel, прокуратура все-таки начала расследование инцидента, получив многочисленные заявления от частных лиц . Помимо Хабека и Бербок, в присвоении «коронавирусных» выплат подозреваются два заместителя председателя партии — Рикарда Ланг и Джамила Шефер, а также депутаты Майкл Келлнер и Марк Урбатч. Поскольку все члены президиума, кроме Урбатча, входят в бундестаг, прокуратуре пришлось уведомить о начале расследования парламент. Как заявил Tagesspiegel представитель партии «Зеленых», все причастные политики сотрудничают с прокуратурой, чтобы быстро прояснить ситуацию.

Официальный представитель федерального правительства ФРГ «Известиям» заявил, что они надеются на понимание в связи с тем, что не комментируют эту ситуацию.

Как отметили опрошенные «Известиями» политологи, расследование против «Зеленых» пока не представляет угрозы для нового светофорного правительства, в которое входит партия. Тем не менее это может добавить разногласий между членами коалиции.

— Ждать отставок не стоит. Это было бы слишком, ведь речи не идет о коррупции . Многие работники в Германии получили специальные «коронавирусные» выплаты, в том числе в государственном секторе. Формально президиум «Зеленых» ничего не нарушил. Но ведь дела, касающиеся присвоения средств, всегда оставляют послевкусие. Это могло бы происходить более прозрачно , — заявил «Известиям» замруководителя Института исследования парламентаризма в Берлине Беньямин Хёне.

Тем не менее, по его словам, этот случай может сыграть плохую шутку для самих «Зеленых» внутри коалиции. «Они выступают за политический стиль, отличный от стиля их конкурентов. А политическая репутация играет в этом большую роль», — добавил политолог.

— Казнокрадство как факт произошло, но это не преступление и даже не коррупция, так как руководство партии имело право приписать себе бонусы. Так что это вопрос из области морали: как руководство «Зеленых» может такое делать , если они представляют себя всюду как самая нравственная партия? Это, конечно, ударит по имиджу «Зеленых». Их будут обвинять в двойных стандартах , — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

Во всем виновата корона

Скандал с коронавирусными бонусами может стать персональным ударом и для биографии Анналены Бербок. Еще в период борьбы за пост канцлера на нынешнюю главу МИД ФРГ уже сыпались подобные обвинения . Так, летом стало известно, что она получила от своей партии в качестве дополнительных выплат за три года €25 220 (среднегодовой доход немца. — Bild) и не задекларировала их. Позже политик извинилась, заявив, что просто не успела отчитаться. В сети появлялась также информация о том, что диплом Анналены Бербок — поддельный. По всем вопросом команда Бербок объяснилась, тем не менее скепсис избирателей это тогда не развеяло.

— В прошлом Анналена Бербок получала от своей партии в качестве дополнительных выплат более €25 тыс. и не задекларировала их. Вероятно, только при таких зарплатах и ​​спецвыплатах можно позволить себе зеленую политику с высокими ценами на топливо, электроэнергию и газ , — заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте. — Уйдет ли кто-то в отставку? Конечно же нет, ведь они находятся в правительстве. Хотя реальный ущерб, который эти политики наносят Германии, в любом случае намного превышает €1500.

Коалиция в пушку Анналена Бербок Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

В настоящее время рейтинг «Зеленых», по некоторым опросам, остается ниже, чем у их партнера по коалиции СДПГ и даже главного оппонента, вышедшего из правительства, — ХДС/ХСС . Так, по данным института Infratest dimap на 6 января, за «Зеленых» проголосовали бы 16% опрошенных, в то время как за социал-демократов — 26%, а за партию Меркель — 23%.

— Конечно, этот случай был проявлением наглости со стороны «Зеленых». С другой стороны, кто будет бросать камни, если другие немецкие партии также сталкивались с подобным, — заявил «Известиям» Александр Рар.

Политолог напомнил, что канцлера Олафа Шольца также обвиняли в причастности к схеме преступных финансовых сделок под названием cum-ex, которая позволила более тысячи финансистам ежегодно красть миллиарды евро из налогов, собираемых в Германии. Депутатов из ХДС/ХСС не так давно обличили в нелегальной продаже защитных масок.

— Запачканы все. А сваливать всё будут на неразбериху в мире во время пандемии , — заявил «Известиям» Александр Рар.

Независимо от результатов расследования против «Зеленых» на съезде партии в конце следующей недели будет избран новый состав президиума. Из-за своих министерских постов Бербок и Хабек в любом случае не смогут больше баллотироваться. Не исключено, что на обновлении зеленого президиума всё и закончится.