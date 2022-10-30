Песков заявил о необходимости вести переговоры по Украине с Вашингтоном

Переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Такое заявление в воскресенье, 30 октября, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, что решающий голос за Вашингтоном. Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — сказал он в интервью на канале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков добавил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально, поэтому требуются переговоры с его руководителем.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что руководство России, включая и президента страны Владимира Путина, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Для их начала необходимы реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга.

28 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в своей статье отмечал, что Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна».

Днем ранее член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил Путина провести переговоры с Зеленским в Фениксе, штат Аризона. Он отметил, что обладает мандатом миротворческой миссии ООН и рассчитывает на поддержку своих усилий по урегулированию ситуации со стороны организации.

Ранее, 26 октября, сенатор Совета Федерации Григорий Карасин, беседуя с «Известиями», допустил вероятность того, что США и Россия могут провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

До этого, 14 октября, Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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