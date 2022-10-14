Путин не увидел необходимости в переговорах с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил 14 октября на пресс-конференции в Астане.

«Надо спросить его (Байдена. – Ред.), готов ли он проводить переговоры. Я пока такой необходимости не вижу», — заявил Путин, отметив, что платформы для переговоров пока нет.

Президент РФ также высказался по поводу своего участия в саммите «большой двадцатки» (G20), сообщив, что этот вопрос пока не решен. При этом он добавил, что речи о каких-то прямых переговорах с отдельными участниками «двадцатки» речи пока не идет.

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