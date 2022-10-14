Путин назвал число мобилизованных в России

В России на сегодняшний день мобилизованы 222 тыс. человек, в ближайшие две недели все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил в пятницу, 14 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопрос газеты «Известия».

«Сейчас в восках-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — заявил глава государства.

Президент также объяснил необходимость проведения частичной мобилизации. Как отметил российский лидер, «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

10 октября Путин отметил, что при проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, они накапливались достаточно долго.

Ранее, 6 октября, глава государства одобрил изменения в указе о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. О расширении условий предоставления отсрочки стало известно накануне. В список временно освобожденных от службы вошли очно и очно-заочно учащиеся, впервые получающие образование соответствующего уровня.

До этого, 4 октября, министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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