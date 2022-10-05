Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации

Президент России Владимир Путин 5 октября сообщил, что подписал указ о коррективах в условиях предоставления отсрочки от частичной мобилизации.

«Этот указ вступает в силу со дня его подписания, то есть сегодня и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — отметил глава государства.

В частности, отсрочку от мобилизации получат те, кто учится в вечернее время.

Также, по его словам, отсрочка распространяется на аспирантов, учащихся духовных учреждений и студентов частных вузов, имеющих госаккредитацию.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

3 октября сообщалось, что отсрочку в рамках мобилизации тем, кто находится в запасе, могут предоставить в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления.

В конце сентября в Госдуме попросили правительство России определить перечень всех специальностей для брони во время частичной мобилизации.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября. В Министерстве обороны тогда сообщили, что в общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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