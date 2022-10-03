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Отсрочку по мобилизации могут дать на год с возможностью продления
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Отсрочку по мобилизации могут дать на год с возможностью продления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Отсрочку в рамках мобилизации тем, кто находится в запасе, могут предоставить в исключительных случаях на срок до одного года с возможностью продления. Об этом 3 октября сообщается в Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф».

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«Отсрочка предоставляется на срок до 12 месяцев и может быть продлена на более длительный срок в том же порядке», — говорится в сообщении.

Как уточняется, такая мера может проводиться в отношении руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также организаций, которые выполняют наиболее значимые в военное время функции.

В публикации отмечается, что решение о предоставлении персональных отсрочек принимает Межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти (в части сотрудников своих центральных аппаратов и территориальных органов, сотрудников подведомственных организаций). А также территориальных комиссий, когда речь идет о сотрудниках органов исполнительной власти российских субъектов и подведомственных им организаций, а также органов местного самоуправления.

По данным портала, межведомственная комиссия направляет соответствующие постановления и решения в органы, представившие предложения по поводу персональной брони, чтобы те направили организациям для оформления удостоверений о бронировании.

1 октября в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает расширение круга лиц, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. Авторы проекта предлагают дополнить закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» новой статьей, согласно которой от частичной мобилизации освобождаются граждане, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет либо воспитывающие одного ребенка и более в возрасте до 18 лет без матери (отца).

Еще одной категорией освобожденных от частичной мобилизации могут стать граждане, являющиеся единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, или единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что правительство утвердило порядок предоставления отсрочки от частичной мобилизации.

26 сентября Минцифры РФ утвердило перечень 195 специальностей, для представителей которых рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В него входят, в частности, специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями.

До этого, 23 сентября, в Минобороны РФ сообщили, что специалистов IT, связи, СМИ и финансов не привлекут к частичной мобилизации. Решение об этом принято для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также пояснил, что отсрочку от призыва получат сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса на период работы в этих организациях, студенты военных вузов и солдаты-срочники.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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